Nečekané odhalení Charlotte Gottové: Mistrova dcera je v tom až po uši
28. 11. 2025 – 6:39 | Magazín | Jana Strážníková
Sympatická dcera legendárního zpěváka už není sama, prozradil rodinný přítel.
Půvabná dcera legendárního Karla Gotta na chvíli zmizela ze sociálních sítí, nedávno se ale vrátila ve velkém stylu a od té doby nepřestává oslňovat.
Charlotte Ella Gottová už není jen roztomilá dcerunka slavného pěvce. Vyrostla v sebevědomou, sympatickou a velmi půvabnou slečnu. Svůdníci, kteří by měli zájem, si ale mohou dát pohov: Charlotte totiž není k mání.
Sama si s přehledem hlídá soukromí a zvěsti o nové lásce se na veřejnost nedostaly od ní. Charlottina partnera mezi řečí prozradil rodinný přítel Leon Tsoukernik, když se bavil s Bleskem.
„S Ivanou a holkama jsme v kontaktu. Pravidelně mě navštěvují, zrovna nedávno u nás byly. Myslím, že se jim daří velmi dobře,“ uvedl.
„Charlotte už k nám přivedla i přítele, je to sympatický kluk. Obě jsou velké holky, tak co by neměly kluky?“ propálil vzápětí.
Ve svém komentáři má samozřejmě pravdu, Charlotte už táhne na dvacet a bylo by upřímně spíš s podivem, kdyby si nikoho nenašla. Sám Tsoukernik si pak ale nejspíš uvědomil, že by podobné informace neměl moc pouštět do světa, a o další podrobnosti už se dělit nechtěl.
Uvidíme, zda nám Charlotte třeba dříve či později nakonec neukáže přítele sama.