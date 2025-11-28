Dnes je pátek 28. listopadu 2025., Svátek má René
Nečekané odhalení Charlotte Gottové: Mistrova dcera je v tom až po uši

28. 11. 2025 – 6:39 | Magazín | Jana Strážníková

zdroj: Profimedia.cz
Sympatická dcera legendárního zpěváka už není sama, prozradil rodinný přítel.

Půvabná dcera legendárního Karla Gotta na chvíli zmizela ze sociálních sítí, nedávno se ale vrátila ve velkém stylu a od té doby nepřestává oslňovat.

Charlotte Ella Gottová už není jen roztomilá dcerunka slavného pěvce. Vyrostla v sebevědomou, sympatickou a velmi půvabnou slečnu. Svůdníci, kteří by měli zájem, si ale mohou dát pohov: Charlotte totiž není k mání.

Sama si s přehledem hlídá soukromí a zvěsti o nové lásce se na veřejnost nedostaly od ní. Charlottina partnera mezi řečí prozradil rodinný přítel Leon Tsoukernik, když se bavil s Bleskem.

„S Ivanou a holkama jsme v kontaktu. Pravidelně mě navštěvují, zrovna nedávno u nás byly. Myslím, že se jim daří velmi dobře,“ uvedl.

„Charlotte už k nám přivedla i přítele, je to sympatický kluk. Obě jsou velké holky, tak co by neměly kluky?“ propálil vzápětí.

Ve svém komentáři má samozřejmě pravdu, Charlotte už táhne na dvacet a bylo by upřímně spíš s podivem, kdyby si nikoho nenašla. Sám Tsoukernik si pak ale nejspíš uvědomil, že by podobné informace neměl moc pouštět do světa, a o další podrobnosti už se dělit nechtěl.

Uvidíme, zda nám Charlotte třeba dříve či později nakonec neukáže přítele sama.

Tagy:
láska vztahy pritel zpěvačka zpěvák
Zdroje:
Extra.cz, Blesk
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

