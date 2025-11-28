Penny spustilo předvánoční cenové šílenství: tahle nabídka vás zvedne ze židle
28. 11. 2025 – 6:20 | Zprávy | Anna Pecena
Penny představilo leták platný od 27. listopadu do 3. prosince 2025 a s ním i slevy, které připomínají spíše výprodej než běžnou týdenní nabídku. Kdo chce před Vánoci ušetřit, ten tuhle akci nepřehlédne.
Předvánoční klasiky za ceny, které se jen tak nevidí
Hned první stránka letáku naznačuje, že Penny tentokrát rozhodně nešetřilo. Čokoláda Milka 87–95 g padá na 22,90 Kč, což je sleva 42 procent. Kdo si potrpí na sladké, může přihodit také koblihy s polevou za 7,90 Kč nebo mandarinky za 22,90 Kč za kilo.
Základní potraviny jsou však ještě výraznější trefou. Vepřová kýta bez kosti míří na 119,90 Kč za kilo, tedy o 40 procent méně než obvykle. Stejnou cenovku nesou i kuřecí řízky, což představuje zajímavý impuls pro každého, kdo plánuje větší víkendové vaření. Čerstvá vejce velikosti M za 39,90 Kč za plato navozují atmosféru časů, kdy se inflace ještě ani neřekla nahlas.
Nechybí ani produkty, které se v prosinci objevují prakticky v každé ledničce. Camembert 90 g stojí 18,90 Kč, toustový chléb 21,90 Kč a Slovácký slaný bochník vychází na 29,90 Kč. Velkou pozornost přitahuje také majonéza Hellmann’s 600 ml za 59,90 Kč, strategická položka pro všechny, kdo už pomalu vyhlížejí bramborový salát.
Ovoce, zelenina a pečivo: velké slevy napříč oddělením
Kdo sleduje ceny ovoce a zeleniny, ten se v nabídce jistě zastaví. Jablka Jonagold za 19,90 Kč představují padesátiprocentní slevu, grapefruit za 29,90 Kč či citrony za 39,90 Kč patří k tradičním položkám předvánočních nákupů. Velmi příznivě vypadají i brokolice za 19,90 Kč a červená řepa za 9,90 Kč. Zaujmout může také česnek z nové sklizně za 27,90 Kč nebo mini laskonky za 39,90 Kč.
Pečivo drží podobné tempo. Kaiserkou koupíte za 3,50 Kč, chléb vídeňský krájený stojí 24,90 Kč a strouhanka z pšeničné směsi vychází na 29,90 Kč. Pro běžné denní vaření jde o sortiment, který se v prosinci v kuchyni neztratí.
Drogerie a domácnost: další úspory po ruce
Leták doplňuje i silná nabídka drogerie. Prací gel Persil 40–50 dávek vychází na 289,90 Kč, Calgon 4v1 na 139,90 Kč a aviváž Silan je k dostání za 69,90 Kč. Toaletní papír Family 8 rolí za 29,90 Kč působí jako jedna z nejvýraznějších cen v celém segmentu.
Výsledkem je nabídka, která jasně ukazuje předvánoční ambice řetězce. Penny dává zákazníkům důvod naplnit košík dříve, než konkurence vůbec vybalí svou vlastní zbroj.