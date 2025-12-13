Pohřeb Patrika Hezuckého: Manželka v slzách, Bouček dojal srdceryvným proslovem
13. 12. 2025 – 12:48 | Magazín | Jiří Rilke
Proběhlo poslední rozloučení s milovaným moderátorem a jedno oko nezůstalo suché.
Včera v půl třetí odpoledne proběhlo poslední rozloučení s milovaným moderátorem a bavičem Patrikem Hezuckým. Zemřel po krátké těžké nemoci ve věku pouhopouhých 55 let a zanechal po sobě truchlící vdovu Nikolu a synka Olivera.
Právě Nikola dorazila s ochrankou a zamířila k zadnímu vchodu, protože neměla náladu na dav lidí a novinářů. Dává to samozřejmě naprostý smysl, soustředí se momentálně na jiné věci.
Nechyběli Patrikovi kolegové a přátelé: Dorazila třeba Eva Decastelo, Adéla a Dalibor Gondíkovi, Mirai Navrátil, Zorka Hejdová, Aleš Háma, Tereza Kerndlová a další. Na pohřbu pochopitelně nechyběl ani Miloš Pokorný, Leoš Mareš a Libor Bouček.
Dojemnou soustrast a rozloučení přidali i ti blízcí, kteří se zrovna účastnit nemohli. Například Zdeněk Pohlreich je zrovna v Austrálii, tak alespoň vzkázal:
„Patriku, náš vztah byl, jako když najdeš něco cenného a strašně brzy to ztratíš. Moc dlouho jsme se neznali, ale mám pocit, že z nás byli za strašně krátkou dobu dobří kámoši. Budeš mi chybět. Bon voyage, kamaráde,“ popřál.
Po písni od moderátorky Katky Říhové pak na pohřbu zazněla hudba od Phila Collinse a A-HA.
Bouček pronesl smuteční proslov, z něhož zjihli snad všichni přítomní: „Možná vás napadlo, co by tomu, nám všem, řekl. Zasmál by se, pokynul, srdečně pozdravil a potutelně se kochal tím, co se mu zase podařilo dát dohromady. A s velkou pravděpodobností by začal uvažovat nad tím, jestli by se nemělo vybírat vstupné. Neusmívejte se, týkalo by se to i vás venku,“ vtipkoval Bouček hořkosladce.
„Budeme si tě pamatovat jako člověka, co ctil lásku. Co na ni málem rezignoval, než se zjevil anděl. Anděl provázející tě dekádu a půl. Anděl, se kterým jste si vytvořili mikrosvět laskavosti, svět, který byl ovšem především plný radosti. Mikrosvět, ve kterém zářila Nikola a my jsme si říkali, jak tohle ten Patrik dokázal,“ pokračoval vážně.
„Před šesti lety přibyla do tohohle mikrosvěta ta nejkrásnější odměna. Odměna, která není samozřejmostí. Dar nejcennější - Oliver. A s ním nový Patrik. Hrdý otec, který komentoval každý krok svého syna. Rázem vše dostalo smysl a mikrosvět byl kompletní,“ pronesl.
„Zavřete oči a vybavte si alespoň jednu chvíli s ním. Rozlučte se pořádně, protože jednou se s Patrikem shledáme a je jasné, že tuhle chvíli si bude dost dobře pamatovat. I když smíření s bolestivým okamžikem se může zdát daleko, je na nás, zda bude dál žít jeho odkaz. Sbohem, kamaráde,“ dodal a o slzy nebyla nouze.