Padla ostrá slova! Bývalka o vztahu Biasiol s Dejdarem: "Vím, že i teď je nešťastná. Ostuda celého národa"
14. 12. 2025 – 6:30 | Magazín | BS
Bývalé přítelkyně se vyjádřily k novému vztahu Veronicy Biasiol. A padala pěkně ostrá slova.
Misska, modelka a influencerka Veronica Biasiol (Horáková) nedávno mírně rozvířila vody, když přiznala vztah s Matějem Dejdarem, synem známého herce Martina.
Z pozdvižených obočí publika a předpovědí krátkého trvání si nic nedělá a místo toho tlačí na pilu, jak to jen jde: Po pouhém měsíci vztahu už se s mladým Dejdarem dokonce sestěhovala, jak sama oznámila na sítích.
Kam vztah vede a jak se bude rozvíjet, je samozřejmě ve hvězdách. A vzdor předpokladům novému páru popřála štěstí i Veroničina expartnerka Bára Mlejnková. Druhá bývalka už ale tak přátelská nebyla.
Obě expartnerky se totiž shodou okolností potkaly na galavečeru Clash 14, kde si popovídaly s magazínem eXtra.cz.
Pokerová hráčka Mlejnková se s Veronikou rozešla už před nějakým časem a zdá se, že už věc pozoruje s nadhledem: „Já jí to přeju. Konec konců oni prý říkají, že jsou sobě navzájem opozicí nebo co. A mně se k sobě opravdu hodí. Nevím, jakou to může mít životnost s tím, jak oba dva znám, ale i kdyby to byla krátká láska, tak to bude kvalitní, tomu věřím,“ smála se.
Druhá bývalka, atletka Alice Kolarčíková, naopak moc pozitivních slov nenašla: „Rozešla jsem se s ní, protože pro mě není dobrý člověk. Srdcem není to, co mám mít vedle sebe… Jsem šťastná, že jsem se tak rozhodla,“ prohlásila bez příkras.
„My jsme měly fakt krásný vztah, ale pořád jsem se ptala: Jsem šťastná, nebo jen ve chvíli s ní?“ přidala řečnickou otázku.
„Chtěla dítě, svatbu… A já jsem na začátku své cesty. Ona ty kroky se mnou nechtěla absolvovat, chtěla rovnou výsledky. A to já nechci,“ vyprávěla.
Dá se tomu věřit, však nový vztah s Dejdarem kvůli sestěhování po 34 dnech také vypadá, že probíhá podle podobného vzorce. Na výsledky se zkrátka nehodlá čekat.
Alice je přesvědčená, že obrovskou roli ve všem hrají sociální sítě: „Určitě. Verča to tak má i teď. Každý svůj vztah strká na Instagram a chce, aby lidi viděli, jak je strašně šťastná. Já vím, že je i teď nešťastná,“ opřela se do Veroniky.
A když přišla řeč na nedávno přiznanou a ihned do světa troubenou novou lásku s Dejdarem, byla Alice ještě ostřejší: „Musela jsem se pousmát a říct si: ty vole, ty jsi v pr**li. Holka, jdi se sebou něco dělat, protože tohle není normální. Pro mě úplně katastrofa, ostuda celého národa.“