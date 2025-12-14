Řečeno bylo všechno. Proč v nás Patrik Hezucký zanechal nezapomenutelnou stopu?
14. 12. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
5. prosince 2025 odešel moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký. Tak rychle, že to zaskočilo celé Česko. Nemoc, která dokáže během krátké chvíle obrátit život naruby, tentokrát zasáhla člověka, o němž jsme si možná ani neuvědomovali, jak hluboko patřil do našich životů.
Patrik nebyl jen moderátor Evropy 2. Nebyl to jen hlas z rádia. Byl součástí našich rán.
Každé ráno s námi. Nenápadně, ale trvale
Také posluchače jeho odchod doslova zasáhl. Mnozí si kladli otázku: Jak je možné, že nás to bolí tak moc? Vždyť jsme ho osobně neznali. Jenže znali – jiným způsobem.
Patrik Hezucký s námi sdílel každé ráno. Doprovázel nás do práce, do školy, do auta v ranních kolonách i do kuchyně k první kávě. Spolu s Leošem Marešem tvořili dvojici, která se stala rituálem. Jejich vtípky, lehkost, sehranost a nadhled vytvářely pocit, že na to ráno nejsme sami. Že někdo přesně chápe, jaké to je vstávat do dalšího dne – a dokáže ho alespoň na chvíli odlehčit.
Třiadvacet let společného vysílání znamenalo, že pro mnohé posluchače byli Mareš a Hezucký skoro jako rodina. A možná právě proto jeho odchod zasáhl tolik lidí. Protože to vztah byl. Neviditelný, prostý – ale skutečný.
Leoš Mareš: Víc než kolega v éteru
Když Leoš Mareš oznámil svůj návrat do Ranní show po smrti Patrika, bylo to jedním z nejsilnějších momentů v českém éteru. Po týdnu od smrti usedl do studia a sotva dokázal začít vysílat. „V noci se mi zdálo, že to všechno byl jen sen,“ řekl Mareš posluchačům, když poprvé po ztrátě promluvil do mikrofonu – a jeho hlas se chvěl emocemi.
Leoš Mareš stál u Patrikova lůžka až do jeho posledních chvil a pravidelně ho navštěvoval v nemocnici. Popisoval, jak spolu vedli poslední rozhovory o tom, jak by si svůj pohřeb představoval – s úsměvem, s nadsázkou i konkrétními představami, které odrážely Patrikův osobitý humor.
Libor Bouček: Slova, která rozplakala sál
Na pohřbu v pražském krematoriu promluvil Libor Bouček – člověk, který se s Patrikem znal více než 25 let. Jeho proslov byl upřímný, dojemný a mnohé přítomné rozplakal. Bouček lidem připomněl, jaký Patrik byl nejen moderátor, ale i přítel:
„Možná vás napadlo, co by tomu, nám všem, řekl. Zasmál by se, pokynul, srdečně pozdravil a potutelně se kochal tím, co se mu zase podařilo dát dohromady…“
Bouček ve svém projevu zároveň vyslal dojemná slova i jménem Patrikovy rodiny. Jeho vzkaz manželce Nikole a malému synovi Oliverovi zněl jako hluboká pocta: láska, kterou dával, byla tím, co je drželo pohromadě.
Posluchači, kteří s ním vstávali
Reakce veřejnosti byly okamžité. Lidé sdíleli vzpomínky na to, jak jim Patrik „nastartoval den“ – humorem, slovními hříčkami, ale i upřímnou přítomností v tom každém ráno. Řada fanoušků napsala, že když vyšla zpráva o jeho smrti, „jim puklo srdce“, protože si uvědomili, jak silně byl Patrik spojen s jejich každodenní rutinou.
Nezapomenutelná stopa (lidského) člověka
Patrik Hezucký nebyl člověk, který by potřeboval stát v popředí. Neměl potřebu mluvit nahlas, křičet, přesvědčovat. Svět kolem sebe měnil jinak – prací, vytrvalostí, lidskostí.
Libor Bouček o něm mluvil jako o někom, kdo byl „duší média“. A po jeho smrti se ukázalo, že Patrik nebyl jen hlas v éteru – byl kotvou, která držela celou show pohromadě.
Řečeno bylo všechno
Jsou chvíle, kdy už není co dodat. Kdy slova nemohou zaplnit ticho, které po někom zůstane. Patrik Hezucký po sobě zanechal stopu, která se nedá změřit čísly ani statistikami.
Zůstává v paměti.
V našich ránech.
V pocitu, že jsme na cestě nebyli sami.
A možná právě proto jeho odchod bolí tolik lidí.
Protože neodešel jen moderátor.
Odešel někdo, kdo k nám skutečně patřil.