Zima se za pár hodin vrátí v plné síle! Meteorologové varují: Ženou se mrazy a 15 cm nového sněhu
22. 1. 2026 – 13:10 | Magazín | BS
Odborníci předpovídají návrat pravého zimního počasí. Mělo by k němu dojít každou chvíli.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu ve svém novém příspěvku na sociálních sítích zmínili mimořádně mrazivé ráno.
Pod nulou bylo dnes prakticky všude (s průměrem minim -8,2 °C) a v tradičních mrazových lokalitách naměřili dokonce extrémně nízké hodnoty: V Rokytské slati na Moravě naměřili brutálních -28,3 °C.
V pátek by se navíc mohl občas vrátit i sníh: Zataženo až oblačno, ojediněle mrznoucí mlhy a jen výjimečně zmenšená oblačnost, zejména na horách. Ojediněle slabé sněžení nebo mrholení i mrznoucí, s větší pravděpodobností na Moravě a ve Slezsku, předpovídají experti v týdenním výhledu ČHMÚ.
Mráz bude pokračovat i přes víkend: V noci se teploty nepodívají nad nulu, přes den bychom se měli dočkat rtuti okolo nuly. V západní polovině Čech bude chladněji – okolo -3 °C i přes den.
V sobotu nás opět čeká uplakaná obloha: Zataženo až oblačno, k večeru v Čechách ojediněle i polojasno, ojediněle mrznoucí mlhy. Výjimečně slabé sněžení, na Moravě a ve Slezsku místy sněžení nebo déšť, i mrznoucí.
V neděli by dokonce mohla přijít chumelenice: Zataženo až oblačno, ojediněle mrznoucí mlhy. Ojediněle slabé sněžení nebo mrholení. Později večer od jihovýchodu na většině území déšť, i mrznoucí, v jihozápadní polovině Čech většinou sněžení.
Sněhová nadílka by měla vrcholit v pondělí, to odborníci čekají až 15 cm nového sněhu.