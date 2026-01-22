Dnes je čtvrtek 22. ledna 2026., Svátek má Slavomír
22. 1. 2026 – 13:10

Zima se za pár hodin vrátí v plné síle! Meteorologové varují: Ženou se mrazy a 15 cm nového sněhu
zdroj: Profimedia.cz
Odborníci předpovídají návrat pravého zimního počasí. Mělo by k němu dojít každou chvíli.

Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu ve svém novém příspěvku na sociálních sítích zmínili mimořádně mrazivé ráno.

Pod nulou bylo dnes prakticky všude (s průměrem minim -8,2 °C) a v tradičních mrazových lokalitách naměřili dokonce extrémně nízké hodnoty: V Rokytské slati na Moravě naměřili brutálních -28,3 °C.

V pátek by se navíc mohl občas vrátit i sníh: Zataženo až oblačno, ojediněle mrznoucí mlhy a jen výjimečně zmenšená oblačnost, zejména na horách. Ojediněle slabé sněžení nebo mrholení i mrznoucí, s větší pravděpodobností na Moravě a ve Slezsku, předpovídají experti v týdenním výhledu ČHMÚ.

Mráz bude pokračovat i přes víkend: V noci se teploty nepodívají nad nulu, přes den bychom se měli dočkat rtuti okolo nuly. V západní polovině Čech bude chladněji – okolo -3 °C i přes den.

V sobotu nás opět čeká uplakaná obloha: Zataženo až oblačno, k večeru v Čechách ojediněle i polojasno, ojediněle mrznoucí mlhy. Výjimečně slabé sněžení, na Moravě a ve Slezsku místy sněžení nebo déšť, i mrznoucí.

V neděli by dokonce mohla přijít chumelenice: Zataženo až oblačno, ojediněle mrznoucí mlhy. Ojediněle slabé sněžení nebo mrholení. Později večer od jihovýchodu na většině území déšť, i mrznoucí, v jihozápadní polovině Čech většinou sněžení.

Sněhová nadílka by měla vrcholit v pondělí, to odborníci čekají až 15 cm nového sněhu.

