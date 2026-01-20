Počasí v roce 2026 chystá velká překvapení: Bude se totálně vymykat průměru, tvrdí odborníci
20. 1. 2026 – 8:52 | Magazín | BS
Podle všech předpokladů by měl přijít poměrně nestabilní, ve výsledku ale opět nadprůměrně teplý rok.
Rok 2026 bude opět vysoko nad teplotním normálem, očekávají odborníci z britské služby Met Office. V porovnání s předindustriální érou se mají letošní průměry opět lišit o více než 1,4 °C, což by se rovnalo dalšímu roku patřícímu mezi nejteplejší vůbec.
Britští odborníci konkrétně předpovídají, že půjde o jeden ze čtyř nejteplejších roků všech dob. Tím úplně nejteplejším zatím zůstává rok 2024, jehož průměrné teploty byly o 1,55 °C vyšší než v období před rozkvětem průmyslu.
„Poslední tři roky 2023 až 2025 byly mimořádně teplé ze dvou hlavních důvodů. Prvním je hromadění skleníkových plynů v atmosféře v důsledku pokračujících emisí a snížené absorpce oxidu uhličitého přírodními pohlcovači,“ uvedli odborníci z Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) podle ČTK.
„Druhým důvodem je mimořádně vysoká teplota mořské hladiny v celém oceánu v souvislosti s jevem El Niňo a dalšími faktory ovlivňujícími proměnlivost oceánu, které jsou umocněny změnou klimatu. Mezi další faktory patří změny v množství aerosolů a nízké oblačnosti a odchylky v atmosférické cirkulaci,“ dodali.
Anomálie pokračují rok za rokem tak často, že už se prakticky dá mluvit o novém normálu:
Pokud bude i právě začínající rok 2026 tak teplý, jak se předpokládá, lze opět očekávat zvýšenou pravděpodobnost extrémních podnebných jevů: Intenzivní vedra, povodně, sucha, lesní požáry, bouře a prudké srážky, píše The Guardian.
Počasí je samozřejmě prakticky nemožné předpovědět na celý rok, minimálně v první polovině roku většina meteorologických modelů počítá s nestálým počasím plným výkyvů a nepředvídatelných zvratů.
Březen by podle polské meteorologické služby IMGW měl být velmi teplý a vlhký. Duben zas s plnou silou dostojí své přezdívce a nabídne opravdu aprílové počasí plné dramatických teplotních výkyvů.