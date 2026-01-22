První štěně v rodině: co byste měli vědět, než si domů přivedete chlupatého člena
22. 1. 2026 – 13:28 | Magazín | Natálie Kozak
Pořízení prvního psa je velký životní krok, který kromě mazlení přináší i nečekaný stres a únavu. Nové výzkumy ukazují, že mnoho majitelů podceňuje časovou náročnost a změny v životním rozvrhu. Přečtěte si, co všechno péče o nového člena rodiny obnáší a jak předejít zklamání.
Pořízení štěněte je často spojováno s představou nekonečného mazlení a radosti. Realita ale bývá pro mnoho novopečených majitelů mnohem náročnější. Průzkumy ukazují, že až třetina pečovatelů pociťuje větší stres, než očekávali. Pokud zvažujete pořízení psa poprvé, připravili jsme pro vás přehled klíčových aspektů, které vám pomohou toto období zvládnout.
Pořízení psa jako podpora psychiky? Pozor na očekávání
Mnoho rodin si pořizuje psa s nadějí, že zlepší jejich duševní zdraví. Odborníci však varují, že péče o štěně může být v počátcích spíše zdrojem stresu. Neustálý dohled, narušený spánek, rozkousaný nábytek nebo loužičky v bytě jsou faktory, které mohou psychickou pohodu dočasně spíše podlomit. Pes by měl být do rodiny přijímán především jako společenská bytost, nikoliv jako terapeutický nástroj s okamžitým účinkem.
Individualita vítězí nad plemenem
Ačkoliv má každé plemeno své specifické potřeby pro pohyb a stimulaci, odborníci zdůrazňují, že každý pes je jedinečný jedinec. I geneticky identičtí kloni mohou mít zcela odlišné povahy- jeden může být extrovert, druhý uzavřený introvert. Při výběru se tedy nespoléhejte pouze na zkušenosti s konkrétním plemenem z minulosti, ale snažte se poznat temperament konkrétního štěněte.
Bezpečnost a komunikace
V domácnostech s dětmi je klíčové nastavit jasná pravidla interakce, aby se předešlo nehodám a kousnutí.
- Projevujte psovi náklonnost způsobem, kterému rozumí (vyhněte se například silnému objímání, které psi často vnímají jako hrozbu).
- Dopřejte psovi prostor, pokud odpočívá, jí nebo je zaneprázdněn hračkou.
- Dejte psovi možnost volby v každé interakci- pokud o kontakt nestojí, nenuťte ho.
Rozdělení povinností v domácnosti
Častým kamenem úrazu je nerovnoměrné rozdělení péče. Studie ukazují, že drtivá většina břemene často leží na jedné osobě, což vede k frustraci a únavě. Před příchodem štěněte si otevřeně promluvte o tom, kdo bude psa venčit, krmit a navštěvovat veterináře. Pamatujte, že pes není „chytré zařízení“, které můžete vypnout, když zrovna nemáte čas. Zanedbávání nebo přílišná izolace v útlém věku mohou u zvířete vést k celoživotním úzkostem a agresivitě.
Je štěně tou správnou volbou?
Štěňata jsou sice roztomilá, ale vyžadují obrovské množství energie a trpělivosti. Pro lidi, kteří si pořizují psa poprvé a obávají se náročného výcviku, doporučují experti zvážit adopci staršího psa z útulku. Ti bývají klidnější a často již mají základní hygienické návyky zažité.
Vlastnictví psa může vést k jednomu z nejnaplňujících vztahů ve vašem životě. Podmínkou je však důkladná příprava a pochopení, že výchova nového člena rodiny vyžaduje čas, oběti a především respekt k jeho potřebám.