Zima? Podle nejnovějších předpovědí zase zmizí. Adventní počasí má být nezvykle teplé
4. 12. 2025 – 17:12 | Zprávy | Jana Szkrobiszová
Ještě před pár dny to vypadalo, že se Evropa konečně dočká pravé zimy. Dlouhodobé výstupy numerických modelů naznačovaly možnost prudkého ochlazení kolem třetí adventní neděle – dokonce i s teplotami hluboko pod nulou. Jenže meteorologie je živý organismus: co v pondělí platilo, dnes už neplatí.
A nové předpovědi naznačují jediné: Krutá zima opět nenastane a teplá vlna počasí má před sebou volnou cestu.
Co se změnilo? Jet stream obrátil scénář naruby
Podle současných dat se nad Evropou znovu prosadil mírný atlantský vzduch, který přichází díky specifickému zakřivení tryskového proudění.
Výsledek?
- místo mrazů teploty kolem 5 až 8 °C,
- srážky převážně dešťové,
- šance na sníh v nížinách prakticky mizivá.
Meteorologové k tomu uvádí, že většina současných předpovědí se shoduje: na třetí adventní neděli má být spíše pozdně podzimní počasí.
Kolem druhé adventní neděle může být až deset stupňů
Další oteplení dorazí už o víkendu. Teplota vzduchu by se podle aktuální předpovědi ČHMÚ mohla v některých regionech dostat až k 10 °C, na jihu Moravy i mírně výše. To je na začátek prosince výrazně nad dlouhodobým normálem.
Ochlazení, které dříve modely naznačovaly pro třetí adventní neděli, už v posledních výstupech téměř zmizelo.
Takže zima letos nebude? Ne tak rychle
I když současné výstupy většiny modelů ukazují na pokračování mírného západního proudění, meteorologové připomínají, že:
- modely se aktualizují každých šest hodin,
- detailní předpověď je spolehlivá zhruba na týden dopředu,
- malé odchylky v atmosféře mohou během několika dní přerůst ve výraznou změnu.
To znamená, že výhled na Vánoce stále zůstává velmi otevřený.
Proč předpovědi tolik kolísají?
Meteorologická věda má jasno: přesnost predikce výrazně klesá po zhruba 7 dnech. Za touto hranicí začíná dominovat tzv. chaos atmosféry. Malý rozdíl v měření se může po několika dnech projevit jako úplně jiný vývoj tlaku, srážek i teplot.
Proto se může stát, že:
- dnes model ukazuje –10 °C,
- zítra +7 °C,
- a za tři dny sníh i déšť v jednom cyklu.
Meteorologové proto pracují ne s jedním scénářem, ale s tzv. ensemble předpovědí, které zobrazují pravděpodobnost různých variant.
A v tuto chvíli vede mírná varianta, nikoli zimní.
Naděje na bílý advent? Zatím jen teoretická
I když současné teploty se ukazují výrazně nad nulou, situace se může v horizontu dvou týdnů ještě změnit. Studený vzduch v Arktidě je dostatečně silný a jediný posun jet streamu může změnit celou mapu.
To jediné je v tuto chvíli jisté: ještě je brzy zimní sezónu odepsat.
Ale třetí adventní neděle bude podle všech současných dat rozhodně blátivá, ne bílá.