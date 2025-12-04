Dnes je čtvrtek 4. prosince 2025., Svátek má Barbora
Počasí dnes 3°C Skoro zataženo

Zima? Podle nejnovějších předpovědí zase zmizí. Adventní počasí má být nezvykle teplé

4. 12. 2025 – 17:12 | Zprávy | Jana Szkrobiszová

Zima? Podle nejnovějších předpovědí zase zmizí. Adventní počasí má být nezvykle teplé
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Ještě před pár dny to vypadalo, že se Evropa konečně dočká pravé zimy. Dlouhodobé výstupy numerických modelů naznačovaly možnost prudkého ochlazení kolem třetí adventní neděle – dokonce i s teplotami hluboko pod nulou. Jenže meteorologie je živý organismus: co v pondělí platilo, dnes už neplatí.

A nové předpovědi naznačují jediné: Krutá zima opět nenastane a teplá vlna počasí má před sebou volnou cestu.

Co se změnilo? Jet stream obrátil scénář naruby

Podle současných dat se nad Evropou znovu prosadil mírný atlantský vzduch, který přichází díky specifickému zakřivení tryskového proudění. 

Výsledek?

  • místo mrazů teploty kolem 5 až 8 °C,
  • srážky převážně dešťové,
  • šance na sníh v nížinách prakticky mizivá.

Meteorologové k tomu uvádí, že většina současných předpovědí se shoduje: na třetí adventní neděli má být spíše pozdně podzimní počasí.

friends-enjoying-burgers-fries-picnic
Magazín
Jíme je denně – a přitom škodí srdci, střevům i mozku

Kolem druhé adventní neděle může být až deset stupňů

Další oteplení dorazí už o víkendu. Teplota vzduchu by se podle aktuální předpovědi ČHMÚ mohla v některých regionech dostat až k 10 °C, na jihu Moravy i mírně výše. To je na začátek prosince výrazně nad dlouhodobým normálem.

Ochlazení, které dříve modely naznačovaly pro třetí adventní neděli, už v posledních výstupech téměř zmizelo.

dinner-set-with-margherita-pizza-salad-pasta-wine
Magazín
Jak je možné, že Italové jedí pizzu i těstoviny a přesto zůstávají štíhlí? Tady je jejich tajemství

Takže zima letos nebude? Ne tak rychle

I když současné výstupy většiny modelů ukazují na pokračování mírného západního proudění, meteorologové připomínají, že:

  • modely se aktualizují každých šest hodin,
  • detailní předpověď je spolehlivá zhruba na týden dopředu,
  • malé odchylky v atmosféře mohou během několika dní přerůst ve výraznou změnu.

To znamená, že výhled na Vánoce stále zůstává velmi otevřený.

profimedia-0776378954
Magazín
Partner Lucie Bílé musel nečekaně na operaci mozku. „Štěstí je tak křehké,“ přiznává zpěvačka po návratu domů

Proč předpovědi tolik kolísají?

Meteorologická věda má jasno: přesnost predikce výrazně klesá po zhruba 7 dnech. Za touto hranicí začíná dominovat tzv. chaos atmosféry. Malý rozdíl v měření se může po několika dnech projevit jako úplně jiný vývoj tlaku, srážek i teplot.

Proto se může stát, že:

  • dnes model ukazuje –10 °C,
  • zítra +7 °C,
  • a za tři dny sníh i déšť v jednom cyklu.

Meteorologové proto pracují ne s jedním scénářem, ale s tzv. ensemble předpovědí, které zobrazují pravděpodobnost různých variant.

A v tuto chvíli vede mírná varianta, nikoli zimní.

red-kidney-beans-wooden-plate-spoon-white-fabric
Magazín
Zbavte se nadýmání z fazolí: jednoduchý trik, který zkušené kuchařky tají už léta

Naděje na bílý advent? Zatím jen teoretická

I když současné teploty se ukazují výrazně nad nulou, situace se může v horizontu dvou týdnů ještě změnit. Studený vzduch v Arktidě je dostatečně silný a jediný posun jet streamu může změnit celou mapu.

To jediné je v tuto chvíli jisté: ještě je brzy zimní sezónu odepsat.

Ale třetí adventní neděle bude podle všech současných dat rozhodně blátivá, ne bílá.

Tagy:
Vánoce meteorologové oteplení zima meteorologie advent
Zdroje:
chmi.cz, Novinky.cz, meteocentrum.cz
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Soud přiznal porodní asistentce 700.000 korun jako náhradu újmy za stíhání

Následující článek

Koruna oslabila k euru i dolaru

Nejnovější články