Koruna oslabila k euru i dolaru
4. 12. 2025 – 17:41 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Česká měna po středečním posílení na rekordní úrovně dnes oslabila.
K 17:00 si koruna vůči euru pohoršila oproti předchozímu závěru o osm haléřů na 24,20 Kč/EUR a k dolaru o pět haléřů na 20,73 Kč/USD. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online.
Středeční obchodování zakončila koruna na nejsilnějším kurzu k euru za více než dva roky. K dolaru byla nejsilnější za dva měsíce.
Dnes naopak koruna na hlavní světové měny ztrácela. "Důvodem byl předběžný odhad indexu spotřebitelských cen za listopad 2025," sdělil analytik firmy Purple Trading Jaroslav Tupý. Český statistický úřad dnes uvedl, že meziroční inflace v Česku v listopadu zpomalila na 2,1 procenta z říjnových 2,5 procenta a je nejnižší od letošního dubna.
Kurz české měny:
|
Předchozí závěr
|
Dnes kolem 17:00
|
Kč/EUR
|
24,12
|
24,20
|
Kč/USD
|
20,68
|
20,73
Zdroj: Patria Online