Partner Lucie Bílé musel nečekaně na operaci mozku. „Štěstí je tak křehké,“ přiznává zpěvačka po návratu domů
30. 11. 2025 – 15:57 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Lucie Bílá prožila týdny plné strachu a nejistoty. Její partner Radek Filipi musel nečekaně podstoupit operaci mozku poté, co lékaři objevili nález vyžadující okamžitý zásah. Zpěvačka nyní poprvé otevřeně promluvila o tom, jak náročné období měli spolu za sebou — a jak moc si váží toho, že vše dobře dopadlo.
„Prosím nelekněte se, ale mám pro vás zprávu, o které jsem dřív neměla sílu mluvit… štěstí je tak křehké,“ napsala dojemně na sociální sítě.
Podle jejích slov přišli na problém náhodou, ale situace byla vážná. Operace musela být provedena bez odkladu. „Byly to velmi těžké chvíle. Strach, nejistota, čekání a pláč za zavřenými dveřmi… a přitom bylo potřeba dál fungovat, pracovat, vystupovat – s úsměvem, jako by se nic nedělo,“ svěřila se zpěvačka.
Nález, který změnil běžné vyšetření v urgentní zákrok
Lékaři objevili zdravotní komplikaci zcela nečekaně — při rutinním vyšetření, které původně nesouviselo s žádným vážným podezřením. Situace však nabrala rychlý spád. Po konzultaci odborných týmů padlo jednoznačné rozhodnutí: operace musí proběhnout okamžitě.
Radek Filipi tak zamířil na sál bez jakéhokoli odkladu. Podle dostupných informací zákrok dopadl úspěšně a bez trvalých následků, což Lucie Bílá označila za „největší dar“, jaký si v této fázi života mohli přát.
Operace dopadla dobře. „Máme ten největší dárek.“
Radek Filipi je už doma a oba si oddychli. Podle Bílé zákrok dopadl bez následků, za což vděčí nejen lékařům, ale také tomu, že problém byl odhalen včas.
„Mojí lásce se daří dobře. A na Vánoce už nic nechceme. Ten největší dárek jsme dostali — jsme zdraví a spolu,“ napsala zpěvačka s pokorou i úlevou.
Nezapomněla poděkovat ani zdravotníkům: „Děkujeme lékařům, děkujeme Bohu.“
Její slova okamžitě zaplavily tisíce reakcí fanoušků, kteří posílají podporu a přejí Radkovi rychlou rekonvalescenci.
Lucie Bílá vzkazuje fanouškům: Buďte opatrní. Stačí málo a život se otočí
Na závěr zpěvačka přidala osobní apel, který působí o to silněji, že přichází od někoho, kdo si prošel obrovským strachem:
„Prosím, hlídejte si zdraví. Někdy stačí málo a svět se vám převrátí vzhůru nohama. Chodte na kontroly, nepodceňujte nic.“
Její slova připomínají, jak rychle se mohou změnit i ty nejšťastnější období. Zamilovaná dvojice nedávno slavila deset let vztahu — a právě tehdy přišla největší životní zkouška.
Dnes už ale mohou říct jediné: zvládli to. A jdou dál, ruku v ruce.