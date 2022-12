Zemřela zpěvačka kapely Fleetwood Mac Christine McVieová

Ve věku 79 let zemřela britská zpěvačka a textařka Christine McVieová, která byla členkou britsko-americké rockové skupiny Fleetwood Mac.

„Jménem rodiny Christine McVieové vám s těžkým srdcem oznamujeme její úmrtí,“ stojí v prohlášení zveřejněném na facebooku. Podle něj zpěvačka zemřela ve středu ráno v nemocnici po krátké nemoci a byla obklopena rodinou. Rodina také uvedla, že chce, aby si „všichni uchovali Christine ve svých srdcích a připomněli si život neuvěřitelného člověka a vážené muzikantky, kterou všichni milovali“.

Skupina Fleetwood Mac, jejíž název byl inspirován příjmeními jejích zakladatelů - baskytaristy Johna McViea a bubeníka Micka Fleetwooda - vznikla v roce 1967, ale v průběhu let se v ní vystřídalo mnoho členů. Mezi jejich nejznámější písně patří Dreams, Go Your Own Way, Everywhere nebo Little Lies.

McVieová, která se narodila 12. července 1943 v severozápadní Anglii, se ke skupině připojila jako zpěvačka a klávesistka v roce 1970 poté, co se po krátké známosti provdala za Johna McViea. Album Rumours z roku 1977 je jedním z nejprodávanějších v historii a bylo nahráno v době, kdy se manželé rozváděli.

Kapela vzdala zpěvačce hold v prohlášení zveřejněném na twitteru. „Neexistují žádná slova, která by popsala náš smutek nad úmrtím Christine McVieové... Byla nejlepší hudebnicí, jakou kdo mohl mít ve své kapele, a nejlepší kamarádkou, jakou kdo mohl mít ve svém životě,“ uvedla skupina.