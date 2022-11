Zemřel Keith Levene, kytarista a zakládající člen punkové skupiny The Clash

Kytarista a zakládající člen britské punkové skupiny The Clash Keith Levene zemřel v pátek ve svém domě v Norfolku ve věku 65 let, oznámila britská média s odvoláním na hudebníkovy přátele. Levene, který měl rakovinu jater, po sobě zanechal dědictví v podobě trvajícího vlivu na britskou rockovou hudbu, napsal list The Guardian.

„Keith byl bezpochyby jedním z nejvynalézavější, nejodvážnějších a nejvlivnějších kytaristů všech dob,“ napsal spisovatel Adam Hammond, který smrt svého přítele oznámil.

„Prozkoumal možnosti, co se dá s kytarou dělat,“ řekl o zesnulém vzoru kytarista Red Hot Chili Peppers John Frusciante, který svého času popsal Leveneho styl jako „velkolepý“. Zvuk, jaký vytvořil Levene, působil jako „rozemleté diamanty vystřelené vysokotlakou hadicí“, prohlásil bývalý baskytarista skupiny Oasis Andy Bell.

Levene, který se narodil na severu Londýna jako Julian Levene, založil The Clash spolu s kytaristou Mickem Jonesem a baskytaristou Paulem Simononem v 70. letech, když mu bylo teprve 18 let. Některého jeho skladby jsou na prvním albu kapely, ze které odešel ještě před tím, než dosáhla úspěchu. Ještě dříve ale sehrál klíčovou roli při přesvědčování Joea Strummera, aby odešel ze své tehdejší skupiny a stal se frontmanem The Clash, připomněla BBC.

Levene se pak přidal ke skupině Public Image Ltd (PiL), ve které se sešel se zpěvákem Johnem Lydonem poté, co se rozpadla skupina Sex Pistols. Právě zážitek z koncertu Sex Pistols vedl svého času Leveneho k přesvědčení, že punk je ta správná cesta pro The Clash.

Levene se později přestěhoval do Los Angeles, kde spolupracoval s Red Hot Chili Peppers a také s řadou hip hopových kapel.

Hammond uvedl, že jeho přítel žil dva roky s rakovinou jater, ale jeho smrt byla nečekaná. „Měl tolik plánů a tolik věcí, které měl rozdělaných,“ řekl podle BBC.

Levene právě dokončil knihu o Public Image Ltd, kterou napsal spolu s Hammondem, a pracoval na hudbě, která by knihu doprovázela. „Zemřel smířený a milovaný,“ uvedla kytaristova partnerka Kate Ransfordová podle The Guardian.