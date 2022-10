Zemřela herečka Angela Lansburyová - pět dnů před 97. narozeninami

Ve věku 96 let dnes zemřela americká herečka britského původu Angela Lansburyová. Čeští diváci ji znají především díky roli spisovatelky a amatérské detektivky Jessiky Fletcherové ze seriálu To je vražda, napsala.

Roli hrála Lansburyová dlouhých 12 let, od roku 1984 do roku 1996. Jeden z nejdelších detektivních seriálů televizní historie také léta produkovala. Později vzpomínala na to, jak náročné bylo natáčení prvních řad seriálu. „Byla jsem v šoku, když jsem zjistila, že musím pracovat 12 až 15 hodin denně,“ uvedla herečka s tím, že do práce odcházela v šest ráno a vracela se domů pozdě večer.

Herečka zemřela ve spánku ve svém domě v Los Angeles. Během své sedm desetiletí dlouhé kariéry sehrála mnoho televizních, filmových i divadelních rolí a získala také různá ocenění - například šest Zlatých Glóbů (čtyři z nich za seriál To je vražda, napsala) a čtyři divadelní ceny Tony.

Třikrát byla nominována na Oscara a poprvé měla šanci získat ocenění v devatenácti letech za vedlejší ženskou roli ve filmu Plynové lampy z roku 1944. Nominace získala i za herecký výkon ve filmech Obraz Doriana Graye z roku 1945 a Mandžuský kandidát z roku 1962. Říkala, že přes počáteční zklamání byla nakonec ráda, že slavnou sošku nikdy nezískala. Domnívala se totiž, že by to její kariéře spíš uškodilo než prospělo. V roce 2014 jí americká filmová akademie udělila čestného Oscara.

Lansburyová se narodila v roce 1925 ve Velké Británii a do USA přesídlila s matkou a bratrem z válečného Londýna. Britská královna Alžběta II. (1926-2022) ji v roce 2013 vyznamenala za zásluhy šlechtickým titulem Dáma britského impéria (DBE). Lansburyová by v neděli oslavila 97. narozeniny.

Angela Lansburyová jako Salome Otterbournová ve snímku Smrt na Nilu | zdroj: Profimedia