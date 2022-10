Zemřela „ta, co za Kmotra odmítla převzít Oscara“

Americká filmová akademie se letos v srpnu herečce omluvila za urážky, jimž čelila po svém projevu o zobrazování původních obyvatel Ameriky v hollywoodských filmech při předávání filmových Oscarů v roce 1973.

Aktivistka a herečka v roce 1973 v přímém televizním přenosu odmítla Oscara, kterého získal Marlon Brando za film Kmotr. Brando odmítl ocenění za nejlepšího herce kvůli špatné reprezentaci původních obyvatel Ameriky americkým filmovým průmyslem a poslal místo sebe tehdy 26letou Cruzovou oděnou do tradičních šatů a mokasín z jelenice. Diváci Cruzovou při projevu vypískali z pódia. Brando byl první herec, který odmítl převzít Oscara.

Podle listu The Guardian měla Cruzová rakovinu prsu. V loňském rozhovoru britskému média řekla, že je velmi nemocná, má bolesti a paměť jí přestává sloužit.

„Až odejdu, vždy si pamatujte, že kdykoli se postavíte za svou pravdu, udržíte můj hlas a hlasy našich národů a lidí naživu,“ prohlásila kdysi umělkyně.

