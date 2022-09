Aktualizováno: Zemřela britská královna Alžběta II., princ Charles se stal králem

Ve věku 96 let dnes zemřela britská královna Alžběta II., oznámil Buckinghamský palác. Na sídle britských panovníků v Londýně byla spuštěna vlajka. Alžběta II. byla nejdéle vládnoucí panovnicí v britských dějinách. Novým britským králem se stal nejstarší syn Alžběty II. princ Charles.

„Královna zemřela dnes odpoledne pokojně na zámku Balmoral,“ uvedl Buckinghamský palác (ZDE). Na půl žerdi byla spuštěna také vlajka na hradu Windsoru, veřejnoprávní stanice BBC zahrála britskou hymnu.

Smrt vážené panovnice a milované matky

Nový britský král Karel III. v prvním prohlášení po smrti královny uvedl, že truchlí kvůli odchodu vážené panovnice a milované matky. „V období smutku a přeměn bude mě i moji rodinu utěšovat vědomí toho, jakému respektu a široké oblibě se královna těšila,“ napsal syn zesnulé panovnice. Je si vědom toho, že její odchod těžce pocítí lidé v Británii i po celém světě. Karel III. dnes zůstane na Balmoralu a v pátek se vrátí do Londýna, informoval královský palác. Policie střežící zámek požádala lidi, kteří tam v posledních hodinách přišli, aby místo opustili. Na místě vládne opravdový klid, uvedl zpravodaj televize Sky News.

Následníkem trůnu se nyní stal Charlesův 40letý syn William, který má nově titul vévoda z Cornwallu, jeho manželka Katherine pak vévodkyně z Cornwallu.

Královna Alžběta II. byla skálou, na které byla vystavěna moderní Británie, zprávami o její smrti jsme zdrceni, uvedla britská premiérka Liz Trussová. Dnešek je podle ní dnem velké ztráty, ale královna, milovaná v Británii i po celém světě, po sobě zanechala velký odkaz. „Bože ochraňuj krále,“ zakončila proslov před tradičním londýnským sídlem premiérů v Downing Street premiérka Trussová.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Královna měla v posledních měsících nespecifikované zdravotní potíže, které britská média popisují jako „problémy s pohybem“. Omezila vystoupení na veřejnosti a naposledy o víkendu odřekla účast na skotských hrách v městečku Braemar.

Zdravotní stav Alžběty II. se v posledních desítkách hodin zhoršil, její lékaři dnes dali najevo, že jsou jím znepokojeni. Následně se za královnou do zámku Balmoral ve Skotsku sjeli členové britské královské rodiny. Ještě v úterý přitom královna plnila pracovní povinnosti při výměně na premiérském postu. Do funkce jmenovala Liz Trussovou poté, co „laskavě“ přijala rezignaci Borise Johnsona.

Alžběta II. vládla úctyhodných sedmdesát let, nejdéle ze všech současných vládců na světě. Během své vlády zažila patnáct premiérů. Narodila se 21. dubna 1926 v Londýně jako dcera prince Alberta, druhorozeného syna Jiřího V. Po abdikaci krále Edwarda VIII. byl Albert korunován jako Jiří VI. a Alžběta se stala následnicí trůnu. Během války se připojila k ženskému pomocnému sboru. Dva roky po válce se jednadvacetiletá Alžběta vdala za poručíka námořnictva a svého vzdáleného bratrance Philipa Mountbattena. Po smrti Jiřího VI. se stala Alžběta II. britskou královnou, korunovace se uskutečnila v červnu 1953. V roce 1992 se rozpadla manželství tří z jejích čtyř dětí. Svět se za její dlouhé vlády hodně změnil, královna však po celý život zůstala pro Brity symbolem jistoty a stability.

Komentátor BBC o Alžbětě II. prohlásil, že šlo o symbol stability a kontinuity, o jednu z nejznámějších osobností na světě. „Jde o historický okamžik a konec jedné éry,“ řekl. Podle agentury AP bude mít její smrt „obrovský a nepředvídatelný dopad“.

Před Buckinghamským palácem se shromáždily davy, mnozí lidé pláčou

Po zveřejnění informace o smrti britské královny Alžběty II. začali lidé shromáždění před Buckinghamským palácem v Londýně zpívat národní hymnu. Zatímco byla vlajka spouštěna na půl žerdi, mnozí propukli v pláč.

Zprávu o královnině smrti připevnili k branám paláce dva zaměstnanci ve smutečních oblecích. Na stejném místě se objevují oznámení o narození potomka nebo o svatbě v královské rodině. Krátce poté dav třikrát královně provolal slávu a zatleskal. Později lidé začali provolávat slávu také novému králi Karlu III., nejstaršímu synovi zesnulé královny a novému panovníkovi.

The formal notice of Queen Elizabeth's death that was placed outside Buckingham Palace a short time ago



It reads: "The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon"



More: https://t.co/FguLGccaZE pic.twitter.com/D5ddOLUXDj — Bloomberg UK (@BloombergUK) September 8, 2022

Dav před královským palácem se neustále rozrůstá, řada médií z místa vysílá živě. Někteří lidé přišli sami, jiní ve skupinách s přáteli či rodinou. V Londýně prší, na místě je vidět záplava deštníků.

Když byla spuštěna vlajka na hradě Windsor, nastalo podle zpravodajského webu BBC ohromné ticho. „Žena vedle mě se rozplakala. Většinu odpoledne na Windsoru pršelo,“ popsala tamní situaci zpravodajka Helena Wilkinsonová.

Krátce před oznámením o smrti britské panovnice se nad Buckinghamským palácem objevila dvojitá duha, jedna žena oslovená BBC vyjádřila naději, že jde o dobré znamení. Duha se podle BBC ukázala také na hradě Windsor, ale až po oznámení.

Královna Alžběta se zasloužila o moderní Británii, britští vzpomínají expremiéři

Alžběta II. byla podle Borise Johnsona v mnoha ohledech nejlepší panovnicí v britských dějinách, která zmodernizovala konstituční monarchii. „Ačkoliv naše hlasy jsou ještě zastřené smutkem, můžeme s jistotou vyslovit slova, která v této zemi nezazněla více než sedm desetiletí. Bože ochraňuj krále,“ dodal expremiér na adresu nového panovníka Karla III.

„Její Veličenstvo bylo svědkem obrovských změn, obratně šlo s dobou, ale vždy poskytovalo stabilitu a jistotu. Byla naší stálicí po celou tuto velkou Alžbětinskou éru,“ uvedla někdejší premiérka Theresa Mayová a podobně jako její následník Johnson vzdala hold novému králi.

„Ztratili jsme nejen naši panovnici, ale i osobnost, která více než kterákoliv jiná stmelila naši zemi a zosobňovala vše, díky čemu jsme hrdí na to, že jsme Britové,“ řekl Tony Blair, který vedl kabinet v Londýně v letech 1997 až 2007.

„Neexistují slova, která by mohla dostatečně vyjádřit ztrátu, kterou naše země pocítí,“ uvedl David Cameron, premiér z let 2010 až 2016. „Všichni jsme přišli o někoho, kdo nám byl velmi blízký,“ vyjádřil soustrast ministerský předseda z 90. let John Major. Královna sloužila zemi do poslední chvíle, vzdal hold královně Cameronův předchůdce Gordon Brown.

„Smrt Jejího Veličenstva královny Alžběty je pro Spojené království, Společenství a celý svět velmi smutným okamžikem. Její život byl životem mimořádné oddanosti a služby. Jménem skotského lidu vyjadřuji králi a královské rodině svou nejhlubší soustrast,“ uvedla šéfka skotské vlády Nicola Sturgeonová.

Čeští i světoví politici přijali zprávu o smrti Alžběty II. se zármutkem

Prezident Miloš Zeman i další čeští politici přijali zprávu o úmrtí britské královny s hlubokým zármutkem. Ocenili její celoživotní oddanost britské monarchii, pracovitost i nesmírnou pokoru, s níž sloužila své vlasti. „Její oddaná služba monarchii, nesmírná pokora a vznešenost zůstane navždy v našich srdcích,“ uvedl Zeman v prohlášení, které Hrad večer zveřejnil na twitteru.

Prezident republiky Miloš Zeman s hlubokým zármutkem přijal zprávu o skonu Jejího Veličenstva královny Alžběty II.



„Jsem hluboce zarmoucen smrtí Jejího Veličenstva královny Alžběty II. Srdečnou a upřímnou soustrast královské rodině a britskému lidu a lidu Společenství národů,“ napsal premiér Petr Fiala (ODS).

Úmrtím královny Alžběty II. odešel symbol statečnosti, pracovitosti, oddanosti i lidství, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

„Královna Alžběta II. byla celým svým životem, svým obdivuhodným chováním, šarmem, noblesou, svou mimořádnou rozumností a odolností proti všem novostem moderní doby nejen konstantou našich životů, ale i symbolem světa odcházejícího, který je v současnosti atakován ze všech stran. Bude i nám chybět,“ sdělil ČTK bývalý prezident Václav Klaus, který se s Alžbětou II. během svého politického života osobně setkal.

Na počest zesnulé královny Alžběty II. bude dnes v noci svítit Petřínská rozhledna v Praze v britských barvách. Na twitteru to uvedl primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti).

Královna Alžběta navštěvuje každou zemi jen jednou. Prahu navštívila v roce 1996, kdy ji přivítal tehdejší prezident Václav Havel. Tuto noc bude na její počet svítit Petřínská rozhledna v britských barvách. pic.twitter.com/HvtXQIGNx5 — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) September 8, 2022

Britská královna Alžběta II. byla více než panovnice, definovala éru, uvedl v prohlášení americký prezident Joe Biden. Královnu označil za státníka s nepřekonatelnou důstojností a poznamenal, že přispěla k pevnosti britsko-amerických vztahů. „Ve světě neustálých změn byla pro generace Britů stálou oporou a zdrojem útěchy a hrdosti,“ uvedl Biden a poukázal na skutečnost, že většina Britů jiného panovníka ve svém životě nezažila.

Papeže Františka hluboce zarmoutila smrt Alžběty II. V kondolenčním vzkazu novému králi Karlu III. vyzdvihl „velkorysou službu (britskému) národu a Společenství, příkladnou oddanost úkolům, pevné svědectví víry v Ježíše Krista“ zesnulé panovnice. Za panování královny Alžběty II., která byla oficiální hlavou anglikánů, se sblížily pozice mezi touto církví a katolíky. Za své vlády se Alžběta II. osobně setkala se čtyřmi papeži. V roce 2014 ji papež František přijal ve Vatikánu.

„Její Veličenstvo královna Alžběta II. ztělesňovala britskou národní kontinuitu a jednotu přes 70 let. Budu si ji pamatovat jako přítelkyni Francie, královnu srdcí, která zanechala trvalou stopu ve své zemi,“ napsal na twitteru francouzský prezident Emmanuel Macron.

Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2022

Britská královna Alžběta II. psala žila a psala historii. Těšila se nejvyšší úctě a respektu po celém světě, napsal podle své mluvčí v kondolenci německý prezident Frank-Walter Steinmeier.

„S nejtěžším srdcem jsme se dozvěděli o smrti nejdéle vládnoucí kanadské panovnice, jejího veličenstva královny Alžběty II. Byla neustále přítomna v našich životech - a její služba Kanaďanům zůstane navždy důležitou součástí historie naší země,“ uvedl kanadský premiér Justin Trudeau.

Queen Elizabeth Il’s remarkable reign oversaw key events of the 20th & 21st century. The EU pays tribute to her unique contribution to building peace & reconciliation



While her loss will be felt around the world, our immediate thoughts are with her family & the people of the UK — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 8, 2022

„Dohlížela na klíčové události 20. a 21. století. EU vzdává hold jejímu jedinečnému přínosu k budování míru a usmíření. Její ztrátu pocítí celý svět, naše bezprostřední myšlenky jsou s její rodinou a lidmi ve Spojeném království,“ napsal na twitteru šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Rovněž předseda Evropské rady Charles Michel kondoloval britské královské rodině a „všem, kteří pro královnu pláčou v celém světě“.

Our thoughts are with the royal family and all those who mourn Queen Elizabeth II in the UK and worldwide.



Once called Elizabeth the Steadfast, she never failed to show us the importance of lasting values in a modern world with her service and commitment. pic.twitter.com/NZj3qcyhU7 — Charles Michel (@CharlesMichel) September 8, 2022

„Jen málokdo tvořil světovou historii tak jako její Veličenstvo královna Alžběta II. Její nezlomný závazek k povinnosti a službě byl příkladem pro všechny. Celý svět truchlí s britským národem. Byla opravdu královnou Alžbětou Velikou. Ať odpočívá v pokoji,“ napsala na twitteru Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová.

Few have shaped global history like Her Majesty Queen Elizabeth II.



Her unbreakable commitment to duty and service was an example to all.



The world mourns with her people in the United Kingdom and beyond.



She was truly Queen Elizabeth the Great.



May she rest in peace.



pic.twitter.com/4dUkdKMucb — Roberta Metsola (@EP_President) September 8, 2022

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na twitteru vyjádřil hluboký smutek nad úmrtím britské panovnice a jménem ukrajinského lidu vyjádřil soustrast „nad touto nenapravitelnou ztrátou“. „Naše myšlenky a modlitby jsou s vámi,“ vzkázal do Spojeného království. Británie patří k nejbližším spojencům Kyjeva ve válce Ruska proti Ukrajině.

З глибоким сумом дізналися про смерть Її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття @RoyalFamily, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв’язку з цією непоправною втратою. Наші думки й молитви з вами. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

Ruský prezident Vladimir Putin ocenil autoritu, jaké se královna těšila na mezinárodní scéně, a připomněl lásku a úctu jejích poddaných. Novému panovníkovi Karlu III. popřál odvahu tváří tvář této nenahraditelné ztrátě. S královniným jménem jsou podle Putina neoddělitelně spjaty nejdůležitější události moderních dějin Spojeného království. „V průběhu mnoha desetiletí se Alžběta II. právem těšila lásce a úctě poddaných a také autoritě na mezinárodní scéně,“ uvedl ruský prezident.