Zelenskyj: Ukrajinu čeká nejhorší zima od nezávislosti

Ukrajinský prezident současně nařídil vládě a místním úřadům, aby se postaraly o to, že dodávky plynu, elektřiny, tepla a teplé vody pro obyvatelstvo v zimě nezdraží, napsal dnes na svém webu list Ukrajinska pravda.

Zelenskyj podle deníku oznámil, že Ukrajina nebude po tuto dobu prodávat do zahraničí plyn a uhlí, protože veškerá těžba půjde na uspokojení vlastních potřeb. Současně mají úřady udělat vše, aby zvýšily vývoz elektřiny.

Ukrajina již 105. dnem čelí invazi Ruska, které vpádem na Ukrajinu 24. února rozpoutalo největší pozemní konflikt v Evropě od konce druhé světové války.

„Chci zvlášť zdůraznit, že jsem zadal vládě velice konkrétní úkol: udělat vše, aby se tarify na plyn a elektřinu v příští topné sezoně nezměnily. Lidem je i tak těžko, protože je válka. Postaráme se o to,“ řekl prezident podle deníku.

Dodal také, že ceníky za teplo a teplou vodu mají na starosti místní úřady, které mají na místní úrovni zajistit, aby se tyto ceny v zimě na přelomu let 2022 a 2023 nezměnily.

Zelensky said Ukraine will not sell its gas and coal abroad, instead saving it for domestic use: “Whatever the occupiers plan for themselves, we must prepare for next winter – in our country, on our land, for all our citizens.”