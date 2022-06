Šéf ukrajinského parlamentu věří, že Kyjev brzy získá status kandidáta členství v EU

Předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk dnes vyzval europoslance ve Štrasburku, aby pomohli Ukrajině získat status kandidáta členství v Evropské unii. Vyjádřil naději, že se tak stane už na summitu Evropské unie tento měsíc.

„Věříme, že už summit 24. června podpoří udělení statusu kandidáta Ukrajině,“ řekl dnes před projevem v Evropském parlamentu Stefančuk novinářům.

Dodal, že Ukrajině by ráda znala svpou cestovní mapu pro vstup do EU,a ujistil, že jeho země je připravena rychle splnit podmínky členství. Podle něj vstup do EU podporuje 91 procent Ukrajinců.

Šéf ukrajinského parlamentu, jehož poslanci na plenárním zasedání přivítali dlouhým potleskem vestoje, poděkoval EU za podporu, kterou má jeho země v současné válce proti ruské invazi. Zdůraznil, že Ukrajinci bojují za evropské hodnoty.

Ukrajina požádala o členství v EU krátce poté, co 24. února na Ukrajinu zaútočila ruská vojska. Žádost nyní zkoumá Evropská komise.

Президент Сенату @gerard_larcher

заявив про підтримку в отриманні нею статусу кандидата до ЄС. Про це він заявив на прес-конференції після нашої зустрічі. Це велика перемога міжпарламентської дипломатії. Очікуємо на таку ж позицію щодо і 24 червня. pic.twitter.com/ROiU3eEI5f — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) June 7, 2022

Pokud získá Ukrajina souhlas všech členských států, získá postavení kandidátské země. Poté následují rozhovory, které běžně trvají několik let. O vstupu země do EU pak znovu musí jednomyslně rozhodnout všechny členské státy.

Některé státy, včetně ČR či Slovenska, již daly najevo, že jsou pro co nejrychlejší začlenění Ukrajiny do evropského bloku.