Zelenskyj v neděli vyrazil na frontu a vyznamenal ukrajinské bojovníky

Ukrajinský prezident to řekl ve svém nočním videoprojevu. Podle zprávy prezidentské kanceláře Zelenskyj na místě bojovníkům předal vyznamenání a dary.

Ukrajinská média v neděli informovala, že Zelenskyj teprve podruhé od začátku ruské invaze opustil Kyjevskou oblast a vydal se na východ Ukrajiny. Nejprve zamířil do Záporožské oblasti, později navštívil i místa bojů na donbaské frontě.

„Jsem hrdý na všechny, se kterými jsem se setkal, na všechny, s nimiž jsem si potřásl rukou... a vyjádřil jsem jim svou podporu,“ řekl Zelenskyj.

Zelensky actually went right into the Severodonetsk salient. Remarkable pic.twitter.com/6tc0EKoeen