Británie dodá na Ukrajinu raketomety, mají pomoci v bojích na východě země

Oznámil to dnes britský ministr obrany Ben Wallace. Ministerstvo z taktických důvodů neupřesnilo, kolik salvových raketometů M270 a příslušné munice pošle.

Britské ministerstvo ale oznámilo, že ukrajinští vojáci se budou učit raketomety obsluhovat v Británii.

Zprávy o tom, že Londýn dodávku samohybných raketometů americké výroby na Ukrajinu chystá, se objevily už minulý týden. Teprve nyní je ale ministr obrany potvrdil.

„Tyto vysoce účinné salvové raketomety umožní našim ukrajinským přátelům lepší obranu před brutální dělostřeleckou palbou, kterou Putinovy jednotky nevybíravě ničí města,“ uvedl Wallace.

Spojené státy minulý týden Ukrajině přislíbily dodávku čtyř raketových systémů HIMARS, který může pálit rakety také až do vzdálenosti 80 kilometrů.

Reuters- Britain will supply Ukraine with multiple-launch rocket systems that can strike targets up to 80 km (50 miles) away, it said on Monday, in a move that was coordinated with the United States in response to Russia's invasion.