Zelenskyj střídá ministra obrany. Reznikova nahradí krymský Tatar Umerov

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že požádá parlament, aby odvolal ministra obrany Oleksije Reznikova a na jeho místo navrhne Rustema Umerova, šéfa hlavního ukrajinského privatizačního fondu.

News: Ukrainian President Zelensky says he asked his parliament to replace Defense Minister Oleksiy Reznikov with Rustem Umerov.



"I believe that the Ministry needs new approaches and other formats of interaction both with the military and with society as a whole," he said.