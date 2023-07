Ukrajina NATO posílí, tvrdí Zelenskyj; lídři se shodli na urychlení procesu vstupu

Lídři Severoatlantické aliance chvíli předtím oznámili, že se shodli na odstranění Akčního plánu členství z procesu připojení Ukrajiny k NATO, což má ukrajinský vstup zkrátit ze dvou kroků na jeden, a tedy urychlit. Konkrétní termíny ovšem neuvedli.

„NATO učiní Ukrajinu bezpečnější, Ukrajina učiní NATO silnější,“ řekl Zelenskyj. „Dnes jsem se vydal na cestu sem (do Vilniusu) s vírou v rozhodnutí, s vírou v partnery, s vírou v silné NATO. V Severoatlantickou alianci, která neváhá, neztrácí čas a neohlíží se na žádného agresora,“ uvedl o chvíli později Zelenskyj na twitteru.

