Migranty, kteří útočí na polskou hranici, vozí do Běloruska Rusové

Při jejich výslechu vyšlo najevo, že o Běloruska přijeli organizovaným transportem z Moskvy, sdělila polská pohraniční služba. Všichni měli ruská turistická nebo pracovní víza.

Násilný incident zaznamenali pohraničníci o víkendu u obce Dubicze Cerkiewne, kde se pokusila do Polsko dostat skupina čtyřiceti agresivních cizinců. Někteří měli nůž, jiní házeli na pohraniční stráž kameny.

Polská vláda před několika dny rozhodla poslat až 10 000 vojáků na posílení ostrahy hranice. Důvodem je jak zvyšující se tlak na pohraniční plot, tak přítomnosti ruských žoldnéřů z Wagnerovy skupiny v Bělorusku.

Migrants who storm #EU borders are brought to #Belarus from #Moscow#Polish border guards detained 105 violators of the Belarusian-Polish border over the past day. They are citizens of Sri Lanka, Sudan, Iran, Egypt and Ethiopia.



It turned out that they had Russian tourist and… pic.twitter.com/eFHJOOCbC3