Prolomili jsme ruskou obranu u Záporoží, tvrdí ukrajinský generál

Armáda podle generála nyní očekává rychlejší územní zisky při postupu na slabší druhou linii, kterou na jihu Ukrajiny ruští okupanti vybudovali.

„Nyní se nacházíme mezi první a druhou ruskou obrannou linií,“ sdělil Tarnavskyj několik dní poté, co vedení armády oznámilo symbolické vítězství, když znovudobylo obci Robotyne.

Select Russian sources claimed that Russian officers of the 58th Combined Arms Army (CAA) defending in #Zaporizhia Oblast contacted former 58th CAA commander Major General Ivan Popov due to the worsening situation at the Russian frontline. (1/3) https://t.co/TqmZQlp70i https://t.co/xX1RFyrZJB pic.twitter.com/3N9faxwUN0