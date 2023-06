Aktualizováno: Zelenskyj přiznává pomalejší postup na bojišti, EU schválila další sankce

„Někteří lidé si myslí, že je to hollywoodský film a čekají okamžité výsledky. Ale tak to není,“ řekl Zelenskyj. „V sázce jsou lidské životy,“ zdůraznil.

Ukrajinští představitelé tento týden uvedli, že se Kyjevu od začátku dlouho očekávané protiofenzivy na začátku tohoto měsíce podařilo dobýt osm vesnic v jihoukrajinské Záporožské a východoukrajinské Doněcké oblasti. Na jihu ukrajinské síly podle Kyjeva postoupily místy až o sedm kilometrů, přičemž osvobodily 113 kilometrů čtverečních včetně osmi obcí.

Na 200 000 kilometrů čtverečních ukrajinského území podle Zelenského ruské síly zaminovaly. „Budeme na bojišti postupovat tak, jak to považujeme za nejlepší,“ vzkázal ukrajinský prezident s tím, že jeho země nedbá na tlak, kteří na ní někteří vyvíjejí. Zda touto poznámkou měl na mysli některé konkrétní státy nebo představitele, neupřesnil.

Zelenskyj hovořil s BBC u příležitosti mezinárodní konference o obnově Ukrajiny, která se koná v Londýně. Do britské metropole se ukrajinský státník připojil na dálku. Na akci, jejíž cílem je mobilizovat finance a připravit mechanismy pro očekávanou rekonstrukci válkou zničené země, hovořil i o západní podpoře Ukrajiny a členství své země v NATO.

Ukrajina po Severoatlantické alianci požaduje bezpečnostní záruky, v konečném důsledku je ale jejím cílem členství v obranné alianci, řekl Zelenskyj. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dal podle BBC tento týden jasně najevo, že na nadcházejícím červnovém summitu NATO ve Vilniusu není přizvání Kyjeva v plánu.

„Stoltenberg mojí pozici zná,“ dodal k tomu Zelenskyj.

Na konferenci o obnově Ukrajiny dnes Zelenskyj prezentoval svou zemi jako místo s potenciálem podpořit ekologickou transformaci a růst v Evropě. Politické lídry, představitele mezinárodních finančních institucí i soukromého sektoru vyzval k práci na „skutečných projektech“. Západní lídři oznamovali nové formy podpory včetně nástroje, který by mohl snížit riziko spojené s investováním na Ukrajině.

„Musíme se přesunout od shody ke skutečným projektům,“ prohlásil Zelenskyj v úvodním videoprojevu. Dlouze hovořil o potenciálu, který by podle něj prosperující, demokratická Ukrajina přinášela pro stabilitu a ekonomický růst Evropy. Prohlásil, že Ukrajina bude klíčovým dodavatelem „čisté energie“. Také zmínil přírodní zdroje, jako je lithium, a potenciál své země v hutnictví.

Velvyslanci zemí Evropské unie se dnes shodli na jedenáctém balíku sankcí proti Rusku, který má dále omezit jeho možnosti pokračovat v agresi vůči Ukrajině. Nová sada, o které sedmadvacítka zemí vyjednávala více než šest týdnů, obsahuje zejména opatření proti obcházení dosavadních postihů. Aby vstoupila v platnost, musí ji formálně schválit členské země.

#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures aimed at countering sanctions circumvention and individual listings.