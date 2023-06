Evropská komise plánuje poskytnout 1,2 bilionu korun Ukrajině, dalších 357 miliard na migraci

Evropská komise plánuje navýšit víceletý rozpočet Evropské unie a poskytnout dalších 50 miliard eur (téměř 1,2 bilionu korun) v rámci finanční pomoci Ukrajině v příštích čtyřech letech. Dalších 15 miliard eur (357 miliard korun) má v rámci revidovaného rozpočtu do roku 2027 pomoci evropskému bloku vyrovnat se s rostoucím počtem přicházejících migrantů. Oznámila to dnes předsedkyně komise Ursula von der Leyenová.

Nových deset miliard eur má podle ní podpořit konkurenceschopnost evropských firem v oblasti strategických technologií. Unijní exekutiva tak v rámci této revize požaduje po členských zemích, aby do rozpočtu přidaly celkově 66 miliard eur, řekla šéfka EK.

„Žijeme v úplně jiném světě než v roce 2020, kdy byl víceletý rozpočet vyjednáván,“ prohlásila von der Leyenová s odkazem na dopady ruské agrese na Ukrajině a související ekonomické krize.

Komise proto podle ní navrhla navýšení rozpočtu, které je přesně zacílené a omezené jen na nejnutnější priority.

Unijní rozpočet pro období 2021 až 2027 původně obsahoval v přepočtu na dnešní ceny přibližně 1,2 bilionu eur. Členské země jej doplnily o bezprecedentní fond reagující na krizi vyvolanou pandemií nemoci covid-19, do něhož půjčkami získaly okolo 800 miliard eur. Navýšení rozpočtu budou muset jednomyslně schválit všechny státy evropského bloku.

EK navrhla regulovat strategický vývoz a investice v Číně a dalších zemích

Evropská unie by mohla v budoucnu jednotně regulovat vývoz citlivých technologií do Číny a dalších nedemokratických zemí i jejich investice do strategických evropských firem. Počítá s tím plán pro zajištění ekonomické bezpečnosti bloku, který dnes představila Evropská komise. Unijní exekutiva chce v jeho rámci členské státy a jejich firmy přesvědčit i k větší obezřetnosti při vlastních investicích do výroby ve zmíněných státech.

Unijní činitelé očekávají, že případné shodě na společné regulaci budou předcházet dlouhá jednání, neboť kontrola investic a exportu je v kompetenci členských zemí, které nerady svěřují nové pravomoci do rukou Bruselu. Poprvé by se o plánu měli bavit lídři sedmadvacítky zemí na summitu příští týden.

„Musíme zajistit, aby kapitál, znalosti, dovednosti a výzkum evropských firem nezneužívaly některé země k vojenským účelům,“ řekla k návrhu strategie von der Leyenová. Nezmínila sice výslovně Čínu, návrh však hovoří o „přílišných závislostech na jedné zemi, zvláště se systematicky odlišnými hodnotami“, čímž odkazuje zejména na Peking.

Přísnější regulace by se měla týkat technologií, které by mohly pomoci vojenským ambicím nedemokratických zemí či jim usnadnit průmyslovou špionáž. Podle návrhu komise půjde například o vyspělé polovodiče, kvantové počítače nebo umělou inteligenci.

Evropské země v posledních letech hledají společný přístup k Číně, jejíž vzestup považují za bezpečnostní riziko a zároveň obchodní příležitost. Řada států hlavně z východního křídla EU prosazuje restriktivnější postoj po vzoru Spojených států, zejména Francie či Německo se ovšem s ohledem na obchodní zájmy staví k regulacím opatrněji.

Dnes zveřejněný plán má otevřít cestu k debatám s členskými zeměmi a europoslanci, na jejichž základě chce komise představit návrhy konkrétních norem.