23. 11. 2025 – 22:11 | Anna Pecena

Slevy s Tescu finišují, co ještě zbylo?
Tesco od 19. do 25. listopadu 2025 rozjelo akční jízdu, která má potenciál rozhýbat i ty nejotrlejší lovce slev. Black Weeks jsou letos nabité tak výraznými poklesy cen, že některé produkty padají na úroveň, kterou by ještě před měsícem málokdo tipoval. Výběr z potravin, nápojů i kosmetiky tentokrát míří přímo na peněženky běžných nakupujících – a některé položky vypadají skoro podezřele levně.

Velké slevy na každodenní klasiky

První rána přišla hned u brány chlaďáků. Mandarinky za 19,90 (spad ze 49,90) jsou jedním z největších cenových skoků posledních týdnů. Podobně radikálně kleslo i kaki – z 29,90 na 6,90. U mléka se zase hraje na obyčejnou, ale jistou úsporu: Madeta trvanlivé mléko 1 l padlo na 12,90.

A pokud jde o rychlé obědy, Dr. Oetker Ristorante Pizza jede na Clubcard za 49,90, což je přesně ten typ věcí, které v nákupním košíku skončí dřív, než člověk stihne přemýšlet. Magnesia minerální voda za 14,90 je další položka, která se dá rovnou brát po kartonech.

Tesco nezapomíná ani na klasiky k snídani. Máslo za 29,90 (sleva z 37,90) je jedna z těch věcí, kde si zákazník opravdu všimne rozdílu. A když už jsme u pečiva – v regálech se objevuje výběr uzenin, například šunka Le & Co za 25,90 místo 39,90.

Sladkosti, chipsy i nápoje v masivních akcích

Kdo jde do Tesca pro něco k večernímu filmu, taky si přijde na své. Lay’s chipsy padají na 29,90, přičemž běžně stojí přes padesát. Podobně se dá ušetřit i na sladkostech – vybrané čokoládové kolekce Orion běží s dvacetiprocentní slevou.

K tomu se přidává Coca-Cola 2,25 l za 26,90 a Gambrinus Originál 10 ve skleněné lahvi za 11,90, což je cena, která se už delší dobu neviděla. V segmentu alkoholu zaujme Nicolaus Vodka za 127,90 – Tesco ji srazilo z původních 224,90.

Krása a kosmetika v režimu Black Weeks

Do hry vstupuje i výrazně doplněná sekce kosmetiky. Od 21. do 23. listopadu probíhá masivní akce na dárkové kosmetické balíčky – sleva 50 procent téměř na všechny. Balíček Garnier klesá z 289,90 na 144,90, Rexona Duo balíček padá na 99,90 a Gillette balíček pro muže se snižuje z 399,90 na 199,90.

Pro ty, kdo chtějí udělat předčasný nákup vánočních dárků a nezruinovat rozpočet, je tohle ideální příležitost. Zlevněné jsou dokonce i prémiovější sety, například Tesori d’Oriente za 289,90 namísto 599,90.

Závěr: Tohle kolo Black Weeks se opravdu povedlo

Tesco letos přitlačilo na pilu a kombinace cen, rozsahu sortimentu a krátkodobých šokových slev je nebývale silná. Většina akcí je navázaná na Clubcard, ale právě to dává možnost nakoupit základní potraviny, sladkosti, nápoje i kosmetiku v cenách, které se vymykají sezónním standardům. Pokud někdo plánoval doplnit spíž, lednici i koupelnu, tahle akční vlna je přesně pro něj.

