Zaneřáděný pokoj ukončil dvacetileté partnerství

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Zdemolované hotelové pokoje si asi spojujeme spíše s rockovými hvězdami. Ty jsou ale žabaři proti polské delegaci, která dokázala zdevastovat pokoje tak, že se to neobešlo bez mezinárodních důsledků.

Dvacetitisícová saská Torgava (Torgau), známá především tím, že se tu ke konci druhé světové války setkali na Labi sovětští a američtí vojáci, zve každoročně v říjnu na místní světelnou slavnost delegace ze čtyř partnerských měst. Vedle Znojma, bádensko-württemberského Sindelfingenu a finského Hämeenkyrö také z polské Strzegomi (chcete-li Střihomi, německy Striegau).

Nejinak tomu bylo loni, kdy Torgava slavila 475. výročí vysvěcení místního zámeckého kostela Martinem Lutherem. Z Polska přicestovala tříčlenná delegace ve složení starosta a dva městští radní. Ubytovali se v tříhvězdičkovém hotelu Central, absolvovali program, ráno posnídali, poděkovali a odfrčeli zpátky do Polska.

Šok pro personál

Až potud se zdálo být všechno v pořádku – až do chvíle, kdy se nic netušící pokojská vydala po hostech uklidit. "Polská delegace, jejímž členem byl i starosta, nejen zničila část zařízení hotelových pokojů, ale také po sobě v několika pokojích zanechala všechny možné exkrementy na všech nemožných místech," napsala později na facebooku torgavská primátorka Romina Barthová.

"V noci ve spánku došlo k nekontrolovanému zvrácení obsahu žaludku, přičemž nebylo možné včas použít toaletu, takže byly potřísněny koberce a lůžkoviny," napsal polský starosta Zbigniew Suchyta ve strohém prohlášení s tím, že slova starostky jsou přehnaná, protože nešlo o výkaly, ale o důsledek žaludeční nevolnosti jednoho z delegátů, který trpí žaludečními vředy. Přiznal pouze, že byla chyba to neohlásit na recepci. Zaměstnanci hotelu ovšem tvrdí, že Poláci byli namol.

Manažerka hotelu podle svých slov ráno sajrajt po hostech z východu vlastnoručně uklidila, protože prý neměla to srdce to po komkoliv z personálu žádat. Dva pokoje byly na tři dny vyřazeny z provozu, protože bylo nutné vyměnit matrace i koberce. Do Strzegomi pak putoval účet na 1500 eur. Peníze přišly obratem s jednoslovnou omluvou v němčině: "Entschuldigung."

Konec srandy, konec kamarádšoftu

Partnerství Torgavy a Strzegomi bylo uzavřeno v roce 1997 a mezi městy od té doby vzájemně pendlovaly nejrůznější delegace – od školáků, přes judisty a pěvecké sbory až po hasiče – a kulturní výměna jen kvetla.

Torgavská městská rada ale usoudila, že hotelový skandál už je přes čáru. Koncem listopadu na dvou zasedáních, na nichž zhlédla fotografie zdevastovaných pokojů, rozhodla poměrem hlasů 11:8, že po tomto nechutném incidentu partnerství s Poláky ukončí. Ve druhé polovině listopadu ho pak oficiálně vypověděla.

Křesťanskodemokratická primátorka Barthová to zdůvodnila tím, že "do takové země s takovými zvyklostmi nemůže s klidným svědomím nadále posílat děti a školáky". Ať si tam nejrůznější spolky a školy klidně nadále jezdí na výměnné pobyty, ale zkrátka už na vlastní triko.

Co bude dál?

S Polskem mělo uzavřeno partnerství 28 saských měst – tedy alespoň donedávna. Co bylo skutečnou prapříčinou toho, že jich je dnes o jedno méně, zatím není zcela jasné. Členové polské delegace dělali mrtvého brouka a raději se na několik týdnů hodili marod.

Strzegomská městská rada před Vánoci pověřila zvláštní komisi, aby hotelovou aféru prošetřila a prověřila, zda jednostranné vypovězení 22letého partnerství je právně v pořádku.

Pětadvacátého dubna slaví Torgava 75. výročí sovětsko-amerického setkání na Labi. Zda bude na této akci zastoupena i Strzegom, je zatím ve hvězdách. A pokud ano, těžko se bude asi hledat hotel, který by byl ochoten delegaci ubytovat.