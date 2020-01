Babiš vrtí Baťou, a přitom dojí bruselskou krávu

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Do evropských voleb si od Donalda Trumpa půjčil červenou kšiltovku. Do příštích voleb krajských a sněmovních půjde Andrej Babiš s budovatelským programem odkazujícím na vize Jana Antonína Bati. Může se z něj stát nový Baťa?

Andrej Babiš vyhrával volby s jednoduchým a srozumitelným sloganem "bude líp". V dobách rostoucí ekonomiky fungoval. Pro nejistou dobu zpomalující ekonomiky však potřebuje slogan jiný.

Nemusí ho vymýšlet. Už ho vtělil do titulku Národního investičního plánu: Země budoucnosti pro 11 milionů lidí. Babiš jím odkazuje na vizionářské plány, které Jan Antonín Baťa formuloval v knize Budujme stát pro 40 milionů lidí.

Lze tušit, že právě s tímto baťovským sloganem povede ANO do letošních krajských voleb i do voleb sněmovních v příštím roce.

Babišova krátkozraká vize

Babiš se Baťou ohání už několik let. Zmiňoval ho už ve spisku O čem sním, kdy náhodou spím. Odkazuje tam na něj celkem devětkrát a připomíná ho i v předmluvě investičního plánu.

Pravda, investiční plán Babišovy vlády se v lecčems dá k vizionářské knize Jana Antonína Bati přirovnat. Klade například důraz na výstavbu dálnic a železnic. Předpokládá, že z osmi bilionů korun, které mají být proinvestovány do roku 2050, zamíří tři čtvrtiny do dopravních sítí.

Jedním z hlavních Baťových projektů byla "autostráda" z Chebu do podkarpatského Chustu. Vizionář předpokládal, že ji postaví akciová společnost se základním kapitálem (státním i soukromým) 100 milionů korun, za jejíž půjčky (do omezené výše) bude ručit vláda. Obdobně i Baťův kanál nevznikl pouze z investic státu, na financování se podílela firma Baťa.

Babiš a jeho kabinet s privátním kapitálem v investičním plánu kalkulují. Projekty typu PPP (Public Private Partnership) se soukromými investicemi však nevyužívají. A v plánu pro 11 milionů se krčí na čtvrtém místě, za státními financemi, evropskými dotacemi a Národním rozvojovým fondem, tvořeným dobrovolnými příspěvky velkých bank a dalších korporací.

Vládní plán počítá s tím, že podstatnou část nákladů na dopravní infrastrukturu pokryjí evropské dotace. To je ale předpoklad, který se sotva vyplní.

Příčinou není Babišův konflikt zájmů, ale to, že se Česko posunuje k průměru unijních ekonomik. Blíží se tedy doba, kdy z bruselské krávy nadojíme méně eur (dotací) a víc jich vydáme za krmivo (za platby do společného rozpočtu). Co víc, společenstvo bruselského prstenu se chystá nasměrovat společné peníze na zelený úděl. A je nasnadě, že eur do asfaltu a betonu bude podstatně míň.

A kde bude stát brát finance, až po roce 2030 začne početná generace "Husákových dětí" odcházet do penze? Hromada důchodců závislá na státních penězích a nereformovaný průtokový systém penzí rozpočet vysají do posledního smítka. Tohle se do Babišových vizí bohužel nevešlo.

Chůva z Agrofertu

Jan Antonín Baťa ve svém futuristickém díle píše o státu, kde je prostor pro podnikání, kde se podnikat vyplatí, kde jsou nízké daně, jednoduché a srozumitelné daňové předpisy, přehledná legislativa... Připomíná to snad zemi, kterou řídí Babišova vláda?

Podnikatele v Česku dusí jedny z nejvyšších nákladů práce v zemích OECD. Za šest let, co se Babiš na vládě podílí, rostly počty státních zaměstnanců jako nikdy předtím. Erár nebývale nabobtnal. Přibylo regulací podnikání.

Baťa také v knize nabádá vládu, aby lidem "nedělala chůvu" (strana 7). A právě to Babiš dělá. Ujišťuje, že jeho vláda se o vše postará, vše zařídí. Slibuje víc než modré z nebe. Nedávno třeba důchodce ujistil, že pokud se bude dařit, vláda sníží věk pro odchod do důchodu.

Dařit se přitom bude. Jak jinak, když premiér v novoroční řeči ujistil, že "štafetu ekonomického růstu" v dobách ochlazení převezme vláda.

Nechceme dotace zadarmo!

Baťa se v knize zmiňuje o výhodách volné hospodářské soutěže a vládě radí, aby do ní nezasahovala, aby pouze dohlížela na rovné podmínky a zaručila stejné šance pro všechny (strana 120).

Babiš ale podstatnou část svého byznysu založil na dotacích, na systému, ve kterém nevyhrává ten, kdo nabízí kvalitní zboží za nejnižší ceny, ale ten, kdo získá víc dotací a státních zakázek. V tom byl Babiš vždy šampión.

Zaznamenáníhodné je to, že mzdy v jeho dotovaném holdingu jsou pod státním průměrem, zatímco mzdy v Baťových nedotovaných firmách tento průměr převyšovaly.

Co víc, Babiš dotační systém, který je v protikladu k baťovským ideálům, vehementně hájí. Jezdí do Bruselu orodovat za vyšší dotační rozpočet pro příští plánovací sedmiletku a říká, že si na něj třeba připlatíme. Jen když dotace nebudou kráceny. Jinými slovy, Nechceme dotace zadarmo!

Babiš, nový Baťa?

Knihu Jana Antonína Bati o zemi pro 40 milionů doporučuje Andrej Babiš ke čtení kdekomu. Opakuje, že kdyby ji četl v roce 1990 Václav Klaus, mohli jsme dnes být jinde.

Když ale našinec porovná Baťovu knihu s tím, co dělal a dělá Babiš, může si položit otázku: Nebyli bychom dnes jinde, kdy si tuhle knihu pozorně přečetl – a hlavně se jí inspiroval – nynější premiér?