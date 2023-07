Zákaz na dovoz ukrajinského obilí je nepřijatelný, pustil se Zelenskyj do pěti členských zemí EU

Za nepřijatelné dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil další prodloužení zákazu Evropské unie na dovoz ukrajinského obilí, o které žádá pětice středoevropských zemí. Bulharsko, Maďarsko, Rumunsko, Polsko a Slovensko chtějí zákaz prodloužit nejméně do konce letošního roku. Jeho platnost vyprší 15. září.

„Naše pozice je jasná: blokování (ukrajinského) pozemního vývozu po 15. září je za všech okolností nepřijatelné,“ uvedl Zelenskyj na telegramu.

Evropská komise v květnu povolila Bulharsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slovensku zakázat na svém trhu prodej ukrajinské pšenice, kukuřice, řepkového semene a slunečnicových semen; tento krok neomezuje exportní tranzit do dalších zemí. Ministři zemědělství těchto zemí minulou středu uvedli, že požadují prodloužení zákazu alespoň do konce roku a argumentovali nutností ochrany vlastních trhů. „Nejsme proti Ukrajině nebo EU, je to v zájmu našich zemědělců,“ napsali tehdy ve společném prohlášení.

Také polský premiér Mateusz Morawiecki minulý týden upozornil, že Varšava zákaz dovozu ukrajinského obilí do Polska nezruší ani po vypršení jeho platnosti v polovině září.

Proti požadavkům pětice zemí se už vyslovila ukrajinská ministryně hospodářství Julija Svyrydenková, která konání Bratislavy, Varšavy, Sofie, Budapešti a Bukurešti označila za diskriminační. Zelenskyj, jehož země už 15 měsíců čelí ruské invazi a usiluje o členství v EU, dnes dodal, že je v kontaktu se všem stranami a snaží se najít pro všechny schůdné řešení.