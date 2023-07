Rusko podle Zelenského útočí na zařízení pro vývoz ukrajinského obilí

Současné vzdušné údery Ruska se úmyslně zaměřují na zařízení pro vývoz ukrajinského obilí. V reakci na novou vlnu ruských útoků z noci na dnešek, při níž byl zasažen také přístav v Oděse, to na sociálních sítích uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle něj jde o útok nejen proti Ukrajině, ale i celému světu. Starosta Oděsy uvedl, že jihoukrajinské město zažilo největší útok od začátku invaze.

Ukrajina už druhou noc v řadě čelila masivním ruským úderům ze vzduchu, které se podle ukrajinského letectva zaměřily na Oděskou oblast. Jižní operační velitelství ukrajinské armády uvedlo, že zásah utrpěla kritická infrastruktura včetně obilných a ropných terminálů v přístavu. Poškozena byla skladiště i nakládací zařízení. Protivzdušná obrana podle letectva sestřelila 37 z celkem 63 raket či dronů.

„Ruští teroristé se úmyslně zaměřili na infrastrukturu obchodu s obilím,“ napsal Zelenskyj na telegramu. „Každá ruská střela je ranou nejen pro Ukrajinu, ale pro všechny na světě, kteří chtějí normální a bezpečný život,“ dodal. Uvedl také, že armáda dostala pokyn posílit ochranu přístavní infrastruktury a ministerstvo zahraničí zintenzivnit kontakty s partnery s cílem pokračovat ve vývozu ukrajinského obilí.

Ruské vzdušné útoky na jihu Ukrajiny přicházejí poté, co Moskva v pondělí definitivně potvrdila, že po bezmála roce pozastavuje svou účast na černomořských obilných dohodách, které od loňského léta umožňovaly i přes pokračující boje na Ukrajině vyvážet ukrajinské zemědělské produkty. Součástí ujednání zprostředkovaného Tureckem a OSN byla mimo jiné také ochrana nákladních lodí připlouvajících a vyplouvajících ze tří ukrajinských přístavů - Oděsy, Čornomorsku a Južneho. Zelenskyj dříve uvedl, že je třeba udělat vše pro to, aby černomořský koridor pro export obilí mohl být nadále využíván, a to i bez Ruska.

Šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak prohlásil, že útokem na Oděsu chce Rusko působit problémy v zemích globálního jihu. Ty jsou mnohdy na dovozu ukrajinského obilí závislé.

Podle starosty Oděsy Hennadije Truchanova prožili obyvatelé města „jednu z nejstrašnějších nocí“. „Takový útok jsme nezažili od začátku plnohodnotné invaze,“ napsal na facebooku. Oběti na životech si podle něj nevyžádal, zraněno bylo ale několik osob včetně devítiletého chlapce. Škody utrpěly na několika místech města obytné budovy a také hřbitov, dodal.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí v reakci na poškození Krymského mostu uvedl, že Moskva na něj připravuje reakci.