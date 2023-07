MZV nyní neeviduje Čechy, kteří by se nedostali na zpáteční let ze Rhodosu

Ministerstvo zahraničí v současné chvíli neeviduje Čechy, kteří by se nedostali na zpáteční let z Řecka. Po večerním jednání s cestovními kancelářemi to uvedl Martin Smolek, vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva zahraničních věcí (MZV). Situace na Rhodosu je stále vážná, ale podle informací místních orgánů by měla být stabilizovaná, řekl. Podle informací českých cestovních kanceláří (CK) je na Rhodosu zhruba 4500 turistů z ČR, z toho 1000 se dnes na ostrov dostalo, zhruba 800 jej opustilo, uvedl také Smolek.

S CK dále zástupci ministerstva zahraničí probírali aktuální povětrnostní situaci. „Dostali jsme před relativně krátkou chvílí informaci od řecké civilní ochrany o požáru v okolí obce Kalathos. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vedle Kalathosu zpátky zařadit mezi nebezpečná území i oblast Lindos,“ poznamenal Smolek. Ministerstvo tak učinilo zejména z důvodu sníženého přístupu do obce právě kvůli požáru u Kalathosu a silničnímu spojení mezi obcemi. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) na twitteru napsal, že kromě 4500 lidí na Rhodosu zůstává také 2600 Čechů na Korfu. Za dnešek do ČR dorazí celkem čtyři repatriační lety. Během pondělí přiletěly z Rhodosu 3 repatriační lety cestovních kanceláří, jeden by měl ještě dnes přistát. Na palubě každého je více než 200 pasažérů. V tuto chvíli zůstává na Rhodosu zhruba 4500 a na Korfu zhruba 2600 českých občanů. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 24, 2023 Ministerstvo zahraničí pak na twitteru uvedlo, že nemá nástroj nařídit cestovním kancelářím plošné zastavení letů. „Naše doporučení jsou směřována na občany, nemůžeme ale vstupovat do vztahu mezi cestujícími a cestovní kanceláří. Jsou to cestovní kanceláře, které nesou plnou odpovědnost za uskutečnění zájezdu,“ poznamenal úřad. MZV nemá nástroj nařídit cestovním kancelářím plošné zastavení letů. Naše doporučení jsou směřována na občany, nemůžeme ale vstupovat do vztahu mezi cestujícími a cestovní kanceláří. Jsou to cestovní kanceláře, které nesou plnou odpovědnost za uskutečnění zájezdu. — Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) July 24, 2023 Smolek také zopakoval, že zatímco ráno bylo v cestovatelském systému Drozd zaregistrováno 2600 Čechů, k večeru to bylo přes 3700. V porovnání s celkovým počtem turistů v celém Řecku, a to jak na ostrovech, tak na pevninské části, je ale číslo stále malé, uvedl ředitel. Apeloval na turisty, aby se do systému zapsali a ministerstvo je tak mohlo v případě jakýchkoli problémů snadno kontaktovat. Ministerstvo turistům doporučuje, aby necestovali do oblastí, které jsou požáry postižené. Na Rhodosu jsou aktuálně nejpostiženějšími oblastmi Gennadi, Bati a Asklipeio. „Lokality Gennadi a Bati se aktuálně evakuují. V oblasti Asklipeio došlo ke znovuvznícení ohňů, které se šíří jižním směrem,“ uvedl úřad dnes odpoledne na webu. Požáry na Rhodosu | zdroj: Profimedia Na ostrově byly postiženy také oblasti Kiotari, Pylonas, Laerma, Lardos, Lindos, Kalathos, Malona, Peukous, Massari a Charaki. „V těchto oblastech jsou však požáry momentálně patrně na ústupu a teoreticky pod kontrolou; ovšem, situace je velmi proměnlivá a může se rychle změnit i k horšímu,“ dodal resort. S požáry ale bojují také na ostrově Korfu, kde je riziko jejich šíření v severovýchodní oblasti. Evakuace se uskutečnila v 17 oblastech. „Velký požár začal také v lokalitě Loutses, s rizikem šíření severovýchodně. Z oblasti bylo evakuováno 2466 osob, prozatím nejsou hlášeny škody na majetku,“ uvedlo ministerstvo. „Velký požár je na ostrově Evia/Euboea v lokalitě Karystos (evakuovány byly čtyři oblasti). Na ostrově v neděli večer vznikl nový požár v oblasti Platanistos, kde ze sedmi míst bylo evakuováno 2000 osob. Další ohnisko požáru je nově v oblasti Achaia/Aígio na severozápadním Peloponésu,“ dodal úřad. Na Krétě je pak nejvyšší, pátý stupeň rizika požárů v okresech Rethymno, Heraklion a Lassithi. Mohlo by vás zajímat V Drozdu je pro celé Řecko 3754 Čechů, jen na Rhodosu jich jsou přes čtyři tisíce

Češka s dcerou prchaly před plameny v plavkách a s ručníkem

Největší evakuace v dějinách Řecka. Někteří turisté opouštějí místa požárů pěšky