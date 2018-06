Záhadný koktejl, na kterém 'ujíždí' národ milovníků šampaňského

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Drží světový rekord v růstu spotřeby šampaňského, přesto nedají dopustit na svůj pravý národní nápoj. Nikdo však přesně neví, odkud se přeslazený koktej Chapman připomínající punč vlastně vzal.

Nigerijci jsou známí svou zálibou v šampaňském, ale na všech jídelníčcích, v restauracích a barech v bývalé metropoli vládne nealkoholický koktejl Chapman záhadného původu. "Tohle je náš národní nápoj, nikoli šampaňské," říká Toyedayo Osilaja, majitel prestižního Lagos Ikoyi Club, bývalého britského soukromého klubu, z něhož se stal podnik navštěvovaný horními vrstvami.

V této naftařské zemi se 190 miliony obyvatel, která je držitelkou světového rekordu v růstu spotřeby šampaňského, ale vášeň pro bublinky opadá. "Máme dost bolení hlavy a škytání," řekl agentuře AFP Osilaja. "Chapman všechny usmiřuje. Všichni ho milují," dodává. A zvláště náboženská a konzervativní většina, která příliš neschvaluje alkoholické výstřelky elity.

Tento při prvním doušku mírně nakyslý a přeslazený nápoj má výraznou barvu červeného granátu, ale recepty se různí. Nalézáme v něm často pomerančovou či citronovou limonádu, sirup a hořký likér. Koktejl se podává s kolečkem pomeranče nebo okurky a pije se vždy brčkem.

Tajemný koktejl s tajemným původem

Kromě restaurací se bez tohoto nápoje neobejdou svatby, prezident Muhammadu Buhari jej podává svým hostům v Abuji a je oblíbeným nápojem nigerijské spisovatelky Chimamandy Ngozi Adichieové.

Chapman je pro Nigerijce tím, čím je sangria pro Španěly: institucí. Jeho původ je stejně tak záhadný, jako jeho ingredience.

Říká se, že ho vynalezl jistý přistěhovalec Chapman pracující v jednom lagoském baru. To se moc nelíbí vlastencům, kteří ujišťují, že barman byl zkrátka Nigerijec. Jedna věc je však jistá: nápoj byl vynalezen na nigerijské půdě.

"Pije se odpradávna," tvrdí Osilaja, který soudí, že koktejl byl vynalezen v Ikoyi Club, když jeden číšník nalil vzácný nápoj do sklenky s nožkou. "Rozhodně ho znám odedávna, a v klubu pracuji už 46 let," říká.

Osilaja rozšířil nápoj do 15 barů, které tvoří Lagos Ikoyi Club, a hosté jsou nadšení.

Bratranec punče

Tajemství spočívá v slze angostury, hořké směsi na bázi rumu, hořce, pomerančové kůry a dalších aromatických látek. Je to velmi britská směsice, která připomíná, že chapman pochází z koloniálního období.

"Nejstarší verze chapmanu byly více britské než dnes, přidávalo se tam více toniku nebo hořké limonády," říká David Wondrich, expert na dějiny koktejlu z New Yorku.

"To nás přivádí k myšlence, že počátky koktejlu nepochybně sahají do Ikoyi Clubu a většina Britů si do něho nepochybně přidávala alkohol," zdůrazňuje. Chapman je podle něho zřejmě africkým bratrancem punče, neboť punč, který je předkem všech moderních koktejlů, je anglickým vynálezem.

Časy se mění a chapman se stal tak populárním, že byla zahájena jeho průmyslová výroba a v supermarketech nebo na ulici se můžeme setkat s koktejlem v lahvi. Dva průmyslové produkty, které lze koupit v obchodech, však mají daleko ke koktejlu vyráběnému podomácku.

"Je to jiné, než co můžete dostat v barech," připouští Nelson Nsitem, expert společnosti Asoko Insight specializující se na spotřebu. "Pravý chapman má v sobě cosi... nevím, jak bych to řekl. Je v něm nepochybně trochu - ne, opravdu nedokážu říci, co to je," připouští.