Proč lidé pijí podivnou drogu chutnající jako bahno?

15:20

Policejní prezident Tomáš Tuhý necítí, že by na něj byl po nástupu nové vlády vyvíjen politický tlak. Slyší spoustu názorů na personální změny v policii, které se týkají jeho odchodu. Podle něj je ale potřeba se věnovat práci, a ne povídačkám z kuloárů. Podle něj má nyní policie spoustu úkolů souvisejících s bezpečností země, a to poslední, co potřebuje, je destabilizace.