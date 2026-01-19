Dnes je pondělí 19. ledna 2026., Svátek má Doubravka
Záhada vyřešena: Proč muži „umírají“ na obyčejnou rýmičku?

19. 1. 2026 – 16:55 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Freepik.com
Všichni to známe, klasická scéna: žena si stěžuje na rýmu, muž naopak téměř padá na kolena. „mužská chřipka“ nebo „mužská rýmička“ se stala součástí slovní zásoby i rodinných humorů. Jenže za tímto nadsázkovým bonmotem možná není jen herectví, může tam být i něco biologického.

Chřipka je virové respirační onemocnění, kterým trpí lidé všech pohlaví. Ale některé poznatky z medicíny a imunologie naznačují, že muži a ženy nemusí reagovat na virové infekce úplně stejně.

Imunitní systém: subtilní rozdíly, které se projeví při onemocnění

Naše tělo je vybaveno složitým systémem obrany proti virům a bakteriím. Ten se skládá z buněk, proteinů a chemických „signálů“, které pomáhají rozeznat a zničit vetřelce. Některé výzkumy potvrzují, že u žen může tento imunitní „alarm“ reagovat agresivněji — to znamená, že virus může být snáze identifikován a eliminován, než když napadne organismus muže.

Navíc ženy mají dva chromozomy X, které obsahují řadu genů důležitých pro imunitní funkci. Muži mají jeden chromozom X a jeden Y - a to může ovlivnit způsob, jak jejich tělo reaguje na infekci.

Hormony jako dirigent reakce těla

Další drobnou, ale významnou součástí rovnice jsou pohlavní hormony. U žen estrogen může fungovat jako „posilovač“ imunitní odpovědi, zatímco u mužů testosteron může tuto reakci tlumit. Tato hormonální nuance může vést k tomu, že u některých mužů chřipka způsobí intenzivnější a delší symptomy, než bývá u žen běžné.

Nemusí to ale znamenat, že každý muž s chřipkou automaticky prožívá tíhu toho onemocnění víc než ženy. Výsledky studií se liší a rozdíly nebývají dramatické. Nicméně dá se říct, že existují biologické a fyziologické rozdíly, které mohou mít vliv na celkový průběh nemoci — a mnohé z nich souvisí s imunitní reakcí a hormony.

Chřipka a „mužská rýmička“: mýtus i možná realita

Výraz „mužská rýmička - chřipka“ vznikl jako nadsázka, ale nesmíme zapomínat, že je to zároveň sociální fenomén. Někteří muži skutečně popisují své příznaky jako silné až vyčerpávající, což může být částečně ovlivněno tím, jak každý z nás vnímá bolest, únavu nebo sociální očekávání o tom, jak se při nemoci chovat.

Z medicínského hlediska dnes neexistuje jednoznačný důkaz, že všichni muži při chřipce trpí více než ženy, ale v řadě případů se objevují rozdíly, které stojí za hlubší pozornost. Například některé populační statistiky uvádějí, že muži bývají častěji hospitalizováni při virózách a mají vyšší riziko komplikací, a to i u chřipkových onemocnění.

Co z toho plyne pro život mimo laboratoř

Je snadné vzít si z toho legrační historku nebo stereotyp o tom, kdo „horší nachlazení“ přehání. Ale když se podíváme trochu hlouběji, zjistíme, že za rozdíly ve vnímání nemoci může stát skutečná kombinace biology, imunity a individuální psychiky.

Praktická rada? Ať už jde o vás, vašeho partnera nebo kamaráda:

  • odpočinek, hydratace a péče o tělo jsou důležité pro každého.
  • nikdo by neměl trpět v tichosti jen kvůli tomu, jak „to vypadá“.
  • a pokud se objevují komplikace nebo vysoká teplota, je vždy dobré vyhledat lékařskou pomoc.

Nakonec je chřipka nemocí, která nezná genderové role, ale může nás přimět přemýšlet o tom, jak se o sebe a své zdraví staráme s vědomím, že tělo reaguje různě a žádná reakce není „nesprávná“.

Tagy:
zeny muzi nemoci bakterie hormony viry
Zdroje:
Echo24, health.harvard.edu, news.griffith.edu.au
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

