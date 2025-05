Žádné exotické modernity. Na Náplavku teď zamíří poctivá kuchyně

22. 5. 2025 – 15:04 | Zprávy | Žanet Ka

Čím se liší maďarský guláš od toho českého? Jak pálí pravá čabajka? A víte, že v Maďarsku se langoš jí úplně jinak než u nás? Pokud jste milovníky jídla, vína a objevování nových chutí, zapište si do diáře: od 30. května do 1. června se pražská Náplavka promění v malý maďarský svět. Festival Náplavkőőő nabídne to nejautentičtější z maďarské gastronomie a kultury- živelně, chutně a s opravdovou vášní.

zdroj: Freepik.com zahraniční chutě | Maďarská kuchyně: když paprika není jen koření, ale charakter Maďarská kuchyně je hřejivá, výrazná a s ničím si nebere servítky. Základní suroviny? Paprika, cibule, česnek a sádlo- ale ve správném rukou se promění v kouzlo, které vás obejme jako babiččina deka. Festival přiveze to nejlepší z maďarských specialit: klobásy, uheráky, guláše, perkelt, lángos v originální podobě, salámy, sýry, koření, pečivo i tradiční dezerty jako je třeba krémes nebo rétes. A rozhodně nezůstane jen u jídla. Tokajské víno i víno z Egeru: když Maďaři nalévají Maďarsko má dlouhou vinařskou tradici a festival Náplavkőőő vás o tom přesvědčí na první doušek. Ochutnáte legendární tokajské víno- sladké, zlaté, s bohatou historií, které pili už francouzští králové. Ale těšit se můžete i na červená vína z oblasti Egeru nebo Szekszárdu, kde vzniká slavný Bikavér- Býčí krev. Víno bude téct proudem- a v kombinaci s pikantními klobásami nebo husími játry zažijete gastronomický zážitek, který jen tak nezapomenete. zahraniční chutě | zdroj: Freepik.com Skoro čtyřicet stánků, jeden duch: Hungarikum Na festivalu najdete téměř 40 stánků, které vám představí výhradně produkty označené jako Hungarikum- oficiální značka garantující, že jde o nejryzejší maďarské dědictví, ať už gastronomické, kulturní nebo řemeslné. Co to znamená? Žádná napodobenina, žádné kompromisy- prostě Maďarsko v plné síle. A nejen chuťově: těšit se můžete i na ukázky lidového umění, řemesel a tradiční hudby. zahraniční chutě | zdroj: Freepik.com Pro mlsné jazýčky i toulavé boty Náplavkőőő ale není jen o jídle- je to i pozvánka na cestu. Festival představí i ty nejatraktivnější turistické cíle v Maďarsku: okouzlující Budapešť, která kombinuje monumentální historii s živou současností, Balaton, maďarské moře s atmosférou slunného jihu, nebo slavné maďarské lázně, které jsou nejen relaxem, ale kulturní událostí. Pokud jste v Maďarsku ještě nebyli, odejdete s chutí se tam vydat. A pokud už ano- pravděpodobně si rovnou naplánujete další cestu. Magazín Ať cestujete kamkoliv, bez tohoto riskujete své zdraví Kdo za tím stojí? Festival pořádá Lisztův institut- Maďarské kulturní centrum v Praze, které dlouhodobě přibližuje bohatou maďarskou kulturu české veřejnosti i místní maďarské komunitě. Záštitu nad akcí převzalo Maďarské velvyslanectví v Praze a starosta Prahy 2 Jan Korseska. Hlavním partnerem festivalu je společnost innogy Česká republika. Vstup je zdarma, platíte jen to, co si dáte u jednotlivých stánků- a věřte, že odolávat bude těžké. koření | zdroj: Freepik.com Tak přijďte, ochutnejte Maďarsko na pražské Náplavce, ať už vás láká pikantní guláš, sametové tokajské nebo jen chuť zažít něco jiného. Náplavkőőő vás přenese o pár set kilometrů dál- do země, kde se jídlo vaří srdcem a podává s úsměvem.

/ ×