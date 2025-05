Ať cestujete kamkoliv, bez tohoto riskujete své zdraví

Magazín

Existuje ten krásný okamžik těsně před cestou- kufr je téměř zabalený, v hlavě už slyšíte šum moře nebo cítíte vůni hor. Těšíte se. Na nové zážitky, místa, chutě i lidi. Všechno má být perfektní. Jenže právě v tu chvíli, kdy vám v cizině dojdou léky na bolest, dostanete úpal nebo vás štípne něco podezřelého, si uvědomíte, že na něco důležitého jste nemysleli- cestovní lékárničku.

Není to ta nejzábavnější část balení, ale rozhodně jedna z nejdůležitějších. Ať už vyrážíte na víkend do evropské metropole, nebo na měsíc pod stan do Asie, správně připravená lékárnička vám může zachránit nejen dovolenou, ale v krajním případě i zdraví. Společně se podíváme na to, co do ní zabalit, co zohlednit podle destinace, a proč se vyplatí myslet i na to, co doufáte, že nikdy nepoužijete.

Abychom vám usnadnili balení a zároveň vás ušetřili googlení na poslední chvíli, dali jsme dohromady praktický přehled. S pomocí lékařky a zároveň zkušené cestovatelky MUDr. Jany Ježkové jsme vytvořili devatero cestovní lékárničky- jednoduchý a přehledný návod, co všechno přibalit, jak myslet na různé destinace a proč na zdraví raději myslet dřív, než později.

Lékárničku před cestou vždy zkontrolujte

„Vyhoďte prošlé nebo poškozené či rozdrcené léky a zpuchřelé obvazy. Máte-li v ní masti nebo krémy, zkontrolujte jejich stav. Dlouho otevřené vyhoďte. Buďte nekompromisní také vůči loňským opalovacím krémům, protože mohou dráždit kůži. Právě krémy a masti podléhají při nevhodném skladování největší degradaci. Nezapomínejte také, že všechny léky je třeba mít v blistrech nebo obalech, nikoliv vysypané v pytlíku- ideálně s příbalovým letákem nebo alespoň s opsaným dávkováním,“ doporučuje MUDr. Jana Ježková, vedoucí Asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP.

Léky na bolest, horečku, průjem, bolest v krku, kašel i alergii…

Z léků je doporučováno vzít si s sebou na dovolenou analgetika typu paralen, ibalgin, dále černé uhlí, smectu, cucavé pastilky na bolest v krku, kapky do očí, do nosu, uší, fenistil gel, rehydratační roztok v prášku, něco na kašel a také alergii.

Antibiotika jen od lékaře na konkrétní problém pro konkrétní osobu

Cestovní lékárnička by rozhodně neměla obsahovat antibiotika, ta předepisuje jenom lékař. „Antibiotika bez porady s lékařem neužívejte. Výjimkou jsou pouze případy, kdy například cestujete do divočiny a jste s vaším lékařem dopředu domluvení, v jakých situacích, kdy a jak je začnete užívat. Na druhou stranu pokud někdo trpí opakovaně záněty močového měchýře, je dobré mít u sebe pohotovostní dávku antibiotika opět pouze po dohodě s lékařem, aby byla léčba zahájena co nejdříve,“ pokračuje lékařka.

„Vychytávky“, které dokáží hodně pomoci

Až se budete balit, mohou se vám hodit následující pomůcky: dezinfekce, náplast, obvaz, nůžky, pinzeta na klíšťata, sterilní čtverce, rukavice, repelenty a opalovací krémy- na sezonu pořiďte vždy nové s dostatečným faktorem. „Dobrou vychytávkou jsou steristrips- lepící stehy- na drobné povrchové rány, které by se jinak musely sešít. Díky tomu je možné po vyšetření a dezinfekci drobnou řeznou ránu slepit a ušetřit si šití a cestu k lékaři, což oceníte především v odlehlejších regionech.“

Děti na cestách? Přibalte následující

Péče o děti někdy vyžaduje speciální přípravky. Jedná se o velmi vysoký faktor u opalovacích krémů, panthenol nebo bepanthen na podrážděnou pokožku, sudocrem nebo imazol krémpasta na opruzeniny, „nepálivou“ dezinfekci (betadine) a jinak běžné léky jako u dospělých, ale v dětské variantě.

Co do exotiky i divočiny?

Pokud se chystáte někam mimo civilizaci, nezapomeňte určitě termoizolační fólii. Kromě normální dezinfekce typu betadine nebo cutasept je vhodný i peroxid vodíku na čištění rány po případném poranění zvířetem. „Do divočiny balím také tejpy, kterými se dá zafixovat leccos, třeba lehce podvrtnutý kotník. Navíc dokážou v nouzi i slepit boty,“ přidává osobní tip MUDr. Jana Ježková. Do exotických destinací zkontrolujte očkování a ujistěte se, zda jsou nutná antimalarika.

Kam patří lékárnička? Na suché tmavé ideálně chladné místo

Nenechávejte ji ani v autě za sklem, ani doma v koupelně na okně, kde hrozí vysoké teploty, které mohou přípravky poškodit.

Léky balte do středu

Až si budete balit batoh, myslete také na uspořádání cestovní lékárničky nejen kvůli lepšímu přehledu a rychlosti použití, ale také kvůli nadměrnému vedru (především při cestování do divočiny). Léky sbalte doprostřed, izolujte je obvazovým materiálem.

Tipy pro lidi s chronickým onemocněním

U pacientů s chronickým onemocněním je doporučováno mít seznam všech diagnóz v latině nebo angličtině a také seznam všech léků (účinné látky, ne jen komerční název přípravku) včetně dávkování, dále pohotovostní postup a potřebné léky pro případ náhlého zhoršení stavu. „Důležité je mít dostatečnou zásobu léků, a to nejen na počet dnů dovolené. Léky mějte vždy u sebe v příručním zavazadle, nikdy ne v zavazadlovém prostoru, kde se můžou ztratit nebo poškodit. Nezapomeňte, že například inzulin nesmí v letadle do odbaveného zavazadla, protože by zmrznul,“ dodává MUDr. Jana Ježková, vedoucí Asistenční služby zdravotní pojišťovny OZP.

Možná si právě říkáte, že tolik věcí přece nikdy nepoužijete. A upřímně? To je vlastně dobře. Lékárnička není o katastrofických scénářích, ale o klidu, který přináší. Nechte si proto na její přípravu chvíli času. Je to možná ta nejdůležitější výbava, kterou si přejete nikdy nevytáhnout- ale když na ni dojde, budete za ni víc než vděční.