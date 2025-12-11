Chcete, aby vaše oblečení vypadalo stále jako nové? Vědci prozradili překvapivě jednoduchý trik
11. 12. 2025 – 14:55 | Zpravodajství | Alex Vávra
Praní prádla je rutinní činnost, která ale zásadně ovlivňuje, jak dlouho nám oblečení vydrží. Moderní výzkumy ukazují, že stačí jediná změna pracích návyků, aby oblečení nebledlo, netřepilo se a zůstalo déle jako nové. A překvapivě jde o úpravu, kterou zvládne každý.
Oblečení nás provází celý život. Je to první vrstva, kterou ráno oblékáme, a poslední, kterou večer odkládáme. Vyjadřujeme jím osobnost, náladu i vztah ke světu kolem nás. Přesto se k němu v každodenním shonu chováme paradoxně téměř drasticky: vystavujeme ho vysokým teplotám, dlouhým cyklům a mechanickému namáhání, které by žádný jiný osobní předmět dlouho nepřežil. Moderní věda však ukazuje, že s minimální úpravou našich pracích návyků můžeme výrazně prodloužit životnost šatníku a zároveň ušetřit peníze i planetu.
Jak praní postupně mění každé vlákno
Textilie jsou fascinující materiály. Každý kus oděvu je složen z tisíců, někdy milionů vláken, která jsou spletena a obarvena tak, aby vytvořila pevný, barevný a jednotný povrch. Když si domů přineseme nové tričko, džíny nebo svetr, vidíme je v nejlepší možné kondici: povrch tkaniny je hladký, barvy syté a struktura neporušená. Stačí však několik pracích cyklů a začínají se objevovat první známky opotřebení – barva bledne, tkanina ztrácí pevnost, objevují se žmolky či tenké světlé čáry na místech, kde se vlákna třou.
Studie Univerzity v Leedsu z roku 2020 nabídla nejdetailnější vhled do toho, co přesně se během praní děje. Vědci pracovali s desítkami nových triček různých značek, která prali opakovaně ve dvou režimech: rychlý cyklus při 25 stupních Celsia a dlouhý cyklus při 40 stupních. Po každém praní hodnotili barvu, strukturu vláken a množství mikrovláken uvolněných do vody.
Výsledky byly překvapivě jednoznačné. Teplejší a delší praní způsobovalo výrazně větší mechanické namáhání tkanin. Vlákna se lámala, odírala a odtržené částečky odplavovaly pryč v podobě mikrovláken. Tato vlákna jsou tak malá, že pouhým okem nejsou vidět, ale jejich dopad je obrovský – nejen na životnost oblečení, ale i na planetu.
Zároveň se ukázalo, že barviva, která dodávají oděvům jejich vzhled, nejsou schopna dlouhodobě odolávat vysokým teplotám. Při praní ve 40 stupních se barva z triček uvolňovala znatelně rychleji. Oblečení pak působí starším dojmem, i když je relativně nové. Toto blednutí je jednou z nejčastějších příčin, proč spotřebitelé odkládají jinak funkční oblečení.
Proč je studená voda tak účinným spojencem
Je až fascinující, jak velký rozdíl může způsobit pouhých patnáct stupňů. Chladnější praní při 25 stupních výrazně zpomaluje proces mechanického i chemického poškození vláken. Při nižších teplotách se struktura tkaniny méně narušuje, vlákna zůstávají pevnější a barviva stabilnější. Vědci zjistili, že množství uvolněných mikrovláken může být až o polovinu menší než při teplejším praní. Přenos barviv do vody se snížil o více než dvě třetiny.
Navíc jde o úspornější volbu i finančně. Ohřívání vody je nejdražší částí každého praní a podle energetických organizací lze snížením teploty z 40 na 25 stupňů ušetřit až dvě třetiny energie na jednu dávku. Za rok to může znamenat nejen výrazně nižší účty, ale i menší ekologickou zátěž.
A pak je tu ještě aspekt životního prostředí. Mikrovlákna odplavená z pračky končí ve vodních tocích, oceánech i půdě. Vědci je nacházejí v rybách, mořských želvách, dokonce i v ledu na Antarktidě. Jsou všudypřítomná a velmi obtížně odstranitelná. Právě praní představuje jejich největší zdroj. Pokud tedy můžeme jejich uvolňování snížit jednoduchou úpravou pracího režimu, jde o mimořádně účinné opatření.
Studená voda je dnes navíc podporována moderními detergenty. Výrobci pracích prostředků investovali obrovské prostředky do vývoje receptur, které dokážou účinně odstraňovat skvrny i bez tepla. Mnohé pračky mají speciální studené cykly, které kombinují kratší dobu praní s efektivním mechanickým pohybem a pečují tak o textilie šetrněji.
Samozřejmě existují výjimky. Ložní prádlo, ručníky nebo silně zašpiněné sportovní oblečení mohou stále vyžadovat vyšší teploty, aby došlo k likvidaci bakterií. Avšak pro běžné každodenní oblečení – trička, halenky, lehké svetry, džíny nebo košile – představuje studený a krátký cyklus ideální kompromis mezi čistotou a ochranou tkaniny.
Dalším způsobem, jak výrazně snížit opotřebení, je vynechání sušičky. Teplý vzduch a rotace bubnu dokážou narušit vlákna ještě rychleji než praní. Nechat oblečení uschnout volně je sice o něco pomalejší, ale rozdíl v životnosti tkaniny je obrovský.
Studené a krátké praní je tedy překvapivě mocný nástroj. Stačí jediná změna návyku a oblečení zůstane déle pevné, barevné a příjemné na nošení. Každá taková várka navíc znamená méně energie spotřebované v domácnosti a méně mikrovláken v přírodě. V době, kdy se diskutuje o udržitelné módě, recyklaci textilu a dopadech fast fashion, může být právě tento jednoduchý krok jedním z nejefektivnějších řešení, která máme okamžitě k dispozici.