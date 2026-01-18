Varování pro seniory: Tyto „neškodné“ nápoje mohou zničit účinek léků
18. 1. 2026 – 10:28 | Zprávy | Anna Pecena
Pokud je vám víc než 65 let a pravidelně užíváte léky, možná si k nim dáváte něco, co vám může vážně uškodit. Oblíbené nápoje, které mnozí považují za zdravé nebo uklidňující, totiž dokážou změnit účinek léků a ohrozit zdraví seniorů.
Když „zdravé“ nápoje začnou škodit
Mnoho seniorů bere denně několik léků – na tlak, srdce, cholesterol nebo spánek. Přesto málokdo řeší, čím je zapíjí. Podle českých zdrojů může i běžný nápoj výrazně ovlivnit, jak léky v těle fungují. Typickým příkladem je grapefruitový džus, který zpomaluje odbourávání některých léků v játrech. Výsledkem může být příliš silný účinek léku, nebo naopak jeho nefunkčnost.
Odborníci upozorňují, že grapefruit může reagovat například s léky na vysoký krevní tlak, snižování cholesterolu nebo se srdečními preparáty. Podle dostupných údajů může špatná kombinace zvýšit riziko vedlejších účinků až o desítky procent. Přesto se odhaduje, že až třetina seniorů o tomto riziku vůbec neví.
Pozor i na bylinky a čaje
Nejde ale jen o džusy. Rizikové mohou být i bylinné čaje, které si senioři často dávají na uklidnění nebo lepší spánek. Meduňka, heřmánek nebo kozlík lékařský mohou zesilovat účinky léků na uklidnění, úzkost či spaní. To může vést k ospalosti, závratím a pádům, které jsou u starších lidí jednou z nejčastějších příčin hospitalizací.
Podle Českého rozhlasu je problémem i kombinace léků s alkoholem. Statistiky ukazují, že až 15 procent hospitalizací seniorů souvisí s nežádoucími účinky léků, přičemž alkohol hraje významnou roli. U starších lidí se totiž alkohol odbourává pomaleji a jeho účinky se s léky násobí.
Čím léky zapíjet a co radí lékaři
Základní doporučení lékařů je překvapivě jednoduché: léky zapíjet výhradně čistou vodou. Káva, čaj, džusy ani bylinné nálevy nejsou vhodné. Voda nemění vstřebávání léků a minimalizuje riziko nebezpečných interakcí.
Podle odborných odhadů užívá více než 60 procent lidí nad 65 let pět a více léků denně. Čím více léků, tím vyšší riziko, že dojde k nebezpečné kombinaci s nápoji nebo potravinami. Lékaři proto doporučují, aby se senioři nebáli ptát – praktického lékaře nebo lékárníka – zda je jejich oblíbený nápoj bezpečný.
Zdánlivě nevinný doušek může mít vážné následky. U léků totiž platí jedno pravidlo: čím jednodušší kombinace, tím menší riziko. A obyčejná voda je v tomto případě tou nejbezpečnější volbou.