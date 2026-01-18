Dnes je neděle 18. ledna 2026., Svátek má Vladislav
Varování pro seniory: Tyto „neškodné“ nápoje mohou zničit účinek léků

18. 1. 2026 – 10:28 | Zprávy | Anna Pecena

senioři a lékyzdroj: AI DALL-e
Pokud je vám víc než 65 let a pravidelně užíváte léky, možná si k nim dáváte něco, co vám může vážně uškodit. Oblíbené nápoje, které mnozí považují za zdravé nebo uklidňující, totiž dokážou změnit účinek léků a ohrozit zdraví seniorů.

Když „zdravé“ nápoje začnou škodit

Mnoho seniorů bere denně několik léků – na tlak, srdce, cholesterol nebo spánek. Přesto málokdo řeší, čím je zapíjí. Podle českých zdrojů může i běžný nápoj výrazně ovlivnit, jak léky v těle fungují. Typickým příkladem je grapefruitový džus, který zpomaluje odbourávání některých léků v játrech. Výsledkem může být příliš silný účinek léku, nebo naopak jeho nefunkčnost.

Odborníci upozorňují, že grapefruit může reagovat například s léky na vysoký krevní tlak, snižování cholesterolu nebo se srdečními preparáty. Podle dostupných údajů může špatná kombinace zvýšit riziko vedlejších účinků až o desítky procent. Přesto se odhaduje, že až třetina seniorů o tomto riziku vůbec neví.

Pozor i na bylinky a čaje

Nejde ale jen o džusy. Rizikové mohou být i bylinné čaje, které si senioři často dávají na uklidnění nebo lepší spánek. Meduňka, heřmánek nebo kozlík lékařský mohou zesilovat účinky léků na uklidnění, úzkost či spaní. To může vést k ospalosti, závratím a pádům, které jsou u starších lidí jednou z nejčastějších příčin hospitalizací.

Podle Českého rozhlasu je problémem i kombinace léků s alkoholem. Statistiky ukazují, že až 15 procent hospitalizací seniorů souvisí s nežádoucími účinky léků, přičemž alkohol hraje významnou roli. U starších lidí se totiž alkohol odbourává pomaleji a jeho účinky se s léky násobí.

Čím léky zapíjet a co radí lékaři

Základní doporučení lékařů je překvapivě jednoduché: léky zapíjet výhradně čistou vodou. Káva, čaj, džusy ani bylinné nálevy nejsou vhodné. Voda nemění vstřebávání léků a minimalizuje riziko nebezpečných interakcí.

Podle odborných odhadů užívá více než 60 procent lidí nad 65 let pět a více léků denně. Čím více léků, tím vyšší riziko, že dojde k nebezpečné kombinaci s nápoji nebo potravinami. Lékaři proto doporučují, aby se senioři nebáli ptát – praktického lékaře nebo lékárníka – zda je jejich oblíbený nápoj bezpečný.

Zdánlivě nevinný doušek může mít vážné následky. U léků totiž platí jedno pravidlo: čím jednodušší kombinace, tím menší riziko. A obyčejná voda je v tomto případě tou nejbezpečnější volbou.

Zdroje:
msn.com, IRozhlas.cz
Profilový obrázek
Anna Pecena
Novinářka z Prahy, která se věnuje spotřebitelským tématům a praktickým radám ze světa financí. Zajímá ji, jak se velká čísla promítají do peněženek jednotlivců - od každodenních nákupů až po dlouhodobé finanční plánování. Sleduje trh, trendy i pasti, které mohou ovlivnit běžné rozhodování domácností. Kromě novinářské práce studuje vysokou školu, ve volném čase se věnuje historii, japonské kultuře a profesionálnímu tanci. Věří, že i finance mohou být čtivým tématem - když za nimi hledáme lidi, jejich potřeby a životní příběhy.

