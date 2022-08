Za emise zaplatíte krize nekrize. Leyenová odmítá pozastavit emisní povolenky

Ceny elektřiny letos tlačí vzhůru zdražování plynu, které je důsledkem ruské války proti Ukrajině a omezených dodávek ruského zemního plynu do Evropy.

Pozastavení systému obchodování s emisními povolenkami na jeden či dva roky navrhl na úterním energetickém summitu v Dánsku polský premiér Mateusz Morawiecki. Cílem opatření by podle něj bylo snížit cenu elektřiny pro domácnosti i podniky.

„Domnívám se, že bychom měli použít všechny dostupné nástroje, abychom zabránili (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi dosáhnout jeho cílů," prohlásil Morawiecki. „K systému se můžeme vrátit, jakmile zajistíme energii pro celou Evropu a mír na Ukrajině," dodal.

Von der Leyenová to odmítla. Upozornila, že náklady spojené s tímto systémem přispívají k cenám elektřiny jen zhruba šesti procenty, zatímco za 94 procenty stojí jiné faktory, především vysoké ceny plynu.

„Potřebujeme systém obchodování s emisními povolenkami, abychom snížili emise oxidu uhličitého,“ řekla.

Namísto pozastavení tohoto systému podle ní EU pracuje na nouzovém opatření a strukturální reformě trhu s elektřinou, aby zajistila pokles cen.

Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním unijním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů.

ETS stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti. Zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž se dá podle potřeby obchodovat.

Když se cena povolenek zvyšuje, roste motivace firem snažit se omezovat emise.

