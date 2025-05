Žena s pomocí detektiva hledala svůj původ. Pak ale zjistila, odkud pochází

9. 5. 2025 – 6:47 | Zpravodajství | Alex Vávra

Magda Berg prožila celý život s pocitem, že jí chybí kus vlastní identity. Až když si najala soukromého detektiva, začala se skládačka minulosti pomalu odhalovat. To, co našel, překročilo všechna její očekávání.

Po 44 letech se jí splnil sen, o kterém si myslela, že se nikdy nenaplní. Magda Berg, adoptovaná žena z Anglie, se po desetiletích hledání konečně setkala se svými biologickými sestrami. A nebylo to obyčejné setkání. Bylo to jako z filmu – plné slz, překvapení a nečekaných souvislostí, které jí obrátily život naruby. Magda se narodila v Polsku a jako miminko byla zanechána v klášteře. Adoptivní rodiče jí nikdy nic netajili – vždycky věděla, že není jejich biologická dcera. Ale opravdový impuls zjistit pravdu přišel až v osmnácti. V ten rok totiž ztratila oba adoptivní rodiče při tragické autonehodě. Zůstala úplně sama. A právě tehdy se v ní probudila bolestivá otázka: Kdo vlastně jsem?

Pátrání po vlastní identitě trvalo dvacet let. Dlouhých, marných, vyčerpávajících dvacet let. Klášter, kde ji jako novorozeně opustili, dávno neexistoval. Záznamy byly nedostupné, mlčení absolutní. Až změna polského zákona jí v roce 2018 umožnila získat původní rodný list. Poprvé uviděla jméno své skutečné matky. A to všechno změnilo. Po tolika letech nadějí a zklamání se rozhodla udělat krok, který jí změnil život – najala si soukromého detektiva. Zaplatila 1 300 dolarů, poslední šanci, jak se dozvědět pravdu. A vyplatilo se. Už za čtyři měsíce měla v ruce nejen jméno a adresu matky, ale i šokující informaci: měla tři sourozence. Dvě sestry a bratra.

Magda Berg a její dvě sestry | zdroj: Profimedia.cz

Jenže pohádka ještě nezačala. Detektiv poslal matce dva dopisy. Odpověď? Ticho. Mlčení, které bolelo víc než všechno předtím. Ale pak přišel nečekaný zlom. Jeden z dopisů objevila sestra Beata. Zavolala detektivovi. A domluvila si s Magdou schůzku. Poprvé se setkaly těsně po Vánocích v restauraci ve Varšavě. Magda se tehdy chvěla nervozitou. Ale když Beata vešla, všechno se změnilo. „Bylo to, jako bych se dívala do zrcadla. Povídaly jsme si, jako bychom se znaly celý život,“ vzpomíná Magda. A od té chvíle se jejich životy začaly propojovat. Se sestrami Beátou a Dariou se dnes vídají dvakrát do roka a každý měsíc si posílají dlouhé zprávy. „Máme stejné zájmy. Milujeme čtení, výlety, lesy. Mám s nimi pouto, které jsem s adoptivními rodiči nikdy nezažila.“

O rok později se konečně ozvala i biologická matka. Souhlasila se schůzkou v kavárně. Byla tehdy dvacetiletá, svobodná a zoufalá, když se musela dcery vzdát. Později se vdala a měla další děti. Magdě při tom rozhovoru tekly slzy po tvářích. Byla to pravda, na kterou čekala celý život. Dnes má Magda v Anglii nový život. Ale ten největší dar přišel až teď – rodina, kterou nikdy neměla. Má malou neteř, která jí říká „moje tetička z Anglie“, a sestry, které ji milují. „Nikdy jsem nezažila tak krásný vztah. Je to jako bych konečně našla svůj domov. A co je nejzvláštnější – když slyším sama sebe říkat moje sestry, pořád mě to dojímá. Ještě nedávno jsem byla sama. A teď? Už nikdy nejsem sama.“