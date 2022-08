Podle německého ministra za Zelené se prodloužení životnosti jaderných elektráren nevyplatí

Prodloužit životnost posledních tří německých jaderných elektráren kvůli úsporám plynu by bylo špatné rozhodnutí, uvedl dnes německý ministr hospodářství za Zelené Robert Habeck během dne otevřených dveří sídla vlády. Provozem elektráren by se ušetřila nanejvýš dvě procenta spotřeby plynu, což není dostatečný důvod pro odklon od ekologického směřování německé energetiky, dodal Habeck.

Habeck nicméně uvedl, že je otevřený prodloužení životnosti jaderné elektrárny v Bavorsku, pokud zátěžový test ukáže, že je to nutné pro zajištění stability a dodávek do sítě během zimy. Výsledky testu má vláda dostat v řádu týdnů.

Bavorsko je v jiné situaci než zbytek Německa, protože dodává elektřinu do francouzské sítě. Francie aktuálně odstavila několik jaderných elektráren kvůli údržbě a výpadky má nahradit zásobování z Německa. Habeck dnes francouzskou závislost na jádru kritizoval.

„Není to nejlevnější technologie, ani nejbezpečnější technologie pro zásobování Evropy a světa v budoucnosti,“ uvedl Habeck a zmínil například problémy s ukládáním jaderného odpadu nebo ekonomické důvody.

V Německu až do ruské invaze na Ukrajinu panovala jasná a široká politická shoda na odklonu od nukleární energetiky. Jaderné elektrárny slíbila vláda bývalé kancléřky Angely Merkelové uzavřít do konce letošního roku v reakci na havárii v japonské jaderné elektrárně Fukušima v roce 2011.

List The Wall Street Journal v úterý napsal s odvoláním na německé vládní zdroje, že Německo kvůli energetické krizi neodstaví poslední tři jaderné elektrárny a nechá je prozatím v provozu i po konci letošního roku.

Kvůli obavám z energetické krize po poklesu dodávek ruského plynu je německá vládní koalice rozdělená ve svém postoji k využívání jaderné energie. Opačný názor než Habeck zastává ministr financí Christian Lindner z liberálních svobodných demokratů (FDP). Podle Lindnera je za současných podmínek lepší prodloužit o několik let životnost jaderných elektráren než uvádět do provozu ty uhelné. Německo „by nemělo být tak vybíravé, ale mělo by vzít v úvahu všechny možnosti,“ cituje Lindnera agentura Reuters.

Sociálnědemokratický kancléř Olaf Scholz uvedl, že výsledek zátěžového testu by měl být k dispozici koncem srpna nebo začátkem září a zopakoval, že teprve poté vláda rozhodne o dalším postupu.