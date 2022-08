Zemřel Michail Gorbačov - politik, který reformoval sovětské impérium

V úterý zemřel první a poslední prezident Sovětského svazu (SSSR) Michail Gorbačov - státník, který věřil v demokratické Rusko a chtěl ho smířit se Západem.

Bylo mu 91 let. Agentura TASS píše, že zemřel po těžké a dlouhé nemoci.

Na vlastní přání bude pohřben vedle své ženy Raisy na Novoděvičím hřbitově v Moskvě, píše agentura s odkazem na příbuzné zesnulého.

Gorbačov zahájil po nástupu do čela sovětských komunistů v roce 1985 změny, které měly reformovat komunistický systém a dodat tehdejšímu sovětskému impériu novou sílu. Sovětský svaz se ale rozpadl a komunistický systém se zhroutil.

Gorbačov, hlasatel perestrojky a glasnosti později přiznal, že Sovětský svaz reformovat ani nešel.

Jako šéf komunistické strany a tedy i celého SSSR se Gorbačov zasloužil o konec studené války, pád železné opony i rozpad impéria.

„Demokracie bez veřejné informovanosti neexistuje a existovat nemůže.“ Michail Sergejevič Gorbačov

Byl i prvním a zároveň posledním prezidentem Sovětského svazu. Do nově zřízené funkce byl zvolen 14. března 1990. Jeho prezidentství však trvalo jen krátce, z funkce odstoupil 25. prosince 1991 těsně před zánikem SSSR.

Nositel Nobelovy ceny za mír z roku 1990 se stal oblíbencem Západu i nadějí Východu, doma si respekt nezískal. Pro mnoho lidí více než návrat vytoužené svobody znamenaly jeho reformy ztrátu jistot a mnoho Rusů mu nemůže dodnes zapomenout rozpad SSSR.

Sovětský svaz byl formálně rozpuštěn 26. prosince. Stalo se to skoro na den 69 let poté, co byl 30. prosince 1922 založen. Moc od Gorbačova tehdy převzal Boris Jelcin, prezident nástupnického Ruska.

Po svém odstoupení pak Gorbačov vyčítal Západu, že porušil sliby z roku 1989, prohlásil se za vítěze studené války a využil slabosti Ruska při rozšiřování NATO.

Letos v červnu zdroj z politikova okolí sdělil, že Gorbačov je pod neustálým dohledem lékařů v nemocnici. Hospitalizován byl prý na žádost lékařů také už v roce 2020, na samém počátku pandemie koronaviru.