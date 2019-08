A ta kráva metan dává. Poženeme ji na emise?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Mezivládní panel pro změny klimatu se usnesl, že přátelštější k planetě musí být nejen naše auta, ale i přežvýkavci. Západní státy tedy budou snižovat emise jak u vozidel, tak u krav.

Ze školy či školky si patrně pamatujete na nekonečnou lidovku, ve které se zpívá "… a ta kráva mléko dává".

Děti, které teď přicházejí na svět, ji možná budu znát už s pozměněným textem: "… a ta kráva metan dává".

Že sýčkuji? Tak si přečtěte některá varování před přežvýkavci a jejich emisemi. Nejnověji je obsahuje zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC). V podstatě všechna se dají shrnout do sloganu: Pryč od krav!

Důvod takové výzvy je nasnadě: Tihle přežvýkavci vrhají do ovzduší hromady skleníkového plynu – metanu.

Žvýkají, krkají a oteplují

Nejdřív krátké opáčko z biologie a chemie. Ti z vás, kteří dávali ve škole pozor, mohou tuto kapitolu přeskočit:

Kráva patří mezi přežvýkavce, kteří tráví potravu několikrát. Přežvýkají ji, spolknou, potom ji částečně natrávenou zvrátí do úst a znovu přežvýkají.

Za metan (CH4), který z nich vychází, může právě jejich několikastupňové trávení. Během cesty mezi bachorem, čepcem, knihou a slezem krmivo fermentuje, tedy kvasí. Metan vzniká v bachoru a většinu (zhruba 95 procent) ho zvíře vykrká, nikoliv vyprdí, jak se traduje.

Krávy jsou v metanovém říhání obzvlášť výkonné. Plynu vypouštějí do ovzduší několikanásobně víc než ostatní přežvykující tvorové. Jedna kráva denně vychrlí až 500 litrů metanu!

Metan je přitom mimořádně silný skleníkový plyn. Zadržuje zhruba dvacetkrát víc tepla než oxid uhličitý (CO2) z výfuku vašeho auta.

Nejezte maso!

IPCC ve zmíněném reportu upozorňuje, že metan, který se uvolní při živočišné výrobě, je odpovědný za 14,5 procenta světových emisí skleníkových plynů. Samotní přežvýkavci ke globálním emisím metanu přispívají více než čtvrtinou.

Autoři zprávy se pohoršují nad tím, že jejich 'emisní činnosti' se věnuje málo pozornosti, a navrhují radikálně snížit spotřebu masa i chovy skotu, a tak omezit množství metanu v ovzduší.

"Pryč od přežvýkavců a budeme mít víc plochy pro pěstování potravin a zalesňování," cituje agentura DPA německou spoluautorku zprávy Almut Arnethovou.

Ve zprávě, která vyzývá k redukci přežvýkavců, se však zároveň můžeme dočíst, že je nezbytné "podporovat projekty, jejichž cílem je zadržovat vodu v krajině".

Otázka je nasnadě: Copak kraví hnůj neprospívá půdě a nezvyšuje její schopnost zadržovat vodu? A co traviny, které krávy spásají? Tím je přece zahušťují a zvyšují jejich schopnost pohlcovat oxid uhličitý.

Nejsou snad úvahy zachránců planety poněkud jednostranné? Pokud sledujete jeden ukazatel a ostatní opomíjíte, může to mít špatné důsledky.

Emisní povolenky z přežvýkavce

Že takovou ptákovinu nemůže nikdo myslet vážně? Ale může. Tuhle inovaci chystají v Kalifornii. Progresivisté tam už před lety začali přemýšlet, jak pěti milionům kalifornských krav překazit emisní rejdy.

Chovatelům ve státě, kde se vydojí pětina mléka v USA, tamní kongres už před třemi lety zákonem uložil, aby si do roku 2024 pořídili digestoře, které metan z ustájeného dobytka zachytí. Plyn se bude jímat (a někde už jímá) do igelitových saků a slouží k výrobě elektřiny v bioplynových elektrárnách.

Digestoře zachycující metan z krav i hnoje má zatím tucet největších farem v Kalifornii. Vláda je dotuje miliony dolarů.

Dotace však nepokryjí veškeré náklady a pro menší farmy budou digestoře stěží dostupné. V takových případech regulátor nařídí farmáři poplatek. Bude to vlastně emisní povolenka z přežvýkavce.

Kravky jako auta

Druhou šetrnou cestou, jak snížit metanové emise z chovu krav, naznačuje studie mikrobiologů a expertů na výživu z několika evropských zemi RuminOmics. Jejich práce dospěla k závěru, že určité typy mikrobů vedou k lepšímu zažívání skotu, a tedy k menšímu množství vypouštěného metanu – až o desítky procent.

Stačí tedy implantovat kravám určité typy mikrobů. Nebylo by ale snadnější dopřát jim co nejkvalitnější potravu, kterou by nemusely tak usilovně přežvykovat?

Ještě zbývá otázka, jak kontrolovat, zda jsou krávy 'eco-friendly '. S autem jezdíte pravidelně na emise. Že bychom na ně hnali taky krávy?