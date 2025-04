GeForce NOW Ultimate: Nahradí PC za desítky tisíc?

Cena herních PC se dnes šplhá na vyšší desítky tisíc a jednou za čas vyžaduje nákladný upgrade. Co ale dělat, pokud patříte mezi spíše příležitostné hráče, ale když už hrajete, nechcete dělat kompromisy v kvalitě grafiky?

GeForce NOW má právě pro vás odstupňovanou nabídku úrovní, díky kterým si za několik stokorun měsíčně můžete „pronajmout“ herní PC v cloudu. Pojďme se podívat, jak to funguje.

Hry si nemusíte ve službě kupovat, ale snadno si propojíte svůj účet na populárních platformách jako Steam, GOG nebo Epic. Podporovaných titulů je dnes už několik tisíc a najdeme mezi nimi také některé z Xbox PC Game Passu. Každý týden se jejich knihovna rozrůstá o nová jména včetně těch nejpopulárnějších, jako např. Kingdom Come Deliverance 2 nebo Assassin’s Creed Shadows.

Rendering her probíhá na serverech NVIDIA, kterých najdeme po Evropě hned několik, nám nejblíže jsou ty ve Frankfurtu a Varšavě. Audiovizuální výstup je pak streamován zpět do vašeho zařízení, kterým může být notebook, tablet, Mac nebo třeba moderní chytrý telefon či TV. Ve výčtu podporovaných zařízení dnes ale najdeme také Steam Deck nebo vybrané VR headsety jako Apple Vision Pro nebo Meta Quest 3.

zdroj: Nvidia

Je tedy jasné, že potřebujete kvalitní internetové připojení. Ovšem nároky nejsou nijak krvavé, nejvyšší úroveň předplatného Ultimate pro streamování ve 4K vyžaduje 45 mbps a latenci nižší než 80 ms. To dnes dá téměř jakékoliv pevné připojení i moderní bezdrátové sítě. Pokud máte neomezená 5G data, můžete hrát moderní hry kdekoliv, kde je dostatečně silný signál.

V případě nejistoty nabízí aplikace GeForce NOW velmi snadný test, který otestuje přímo spojení s preferovaným serverem a ukáže, zda bude možné službu bez problémů provozovat. Základní představu lze také získat prostřednictvím bezplatného plánu Free, který nabízí hraní hodinu v kuse. Po jejím uplynutí bude třeba počkat si ve frontě na další relaci a smířit se také musíte s reklamami, pro pravidelné využívání služby je tak lepší vybrat si jeden ze dvou placených tierů.

Které předplatné je to pravé?

Prvním z nich je „Performance“ za 299 Kč. Kromě 6hodinových herních relací nabízí také mnohem kratší čekání ve frontě na další a hlavně vylepšení grafické stránky pomocí ray tracingových efektů ve hrách, které to podporují. Rozlišení v tomto případě můžeme zvolit až do 1440p a snímková frekvence se dostane na hodnotu 60. Plynulost a odezva jsou tak srovnatelné s moderními konzolemi a zejména pro singleplayerové hraní je dostatečná. Jde o ideální volbu pro hraní např. na menších displejích chytrých telefonů nebo starších noteboocích.

Pokud však vlastníte 4K televizi, máte větší ambice nebo se třeba chcete pustit do multiplayerových her, je tu pro vás nejvyšší úroveň Ultimate. Stojí sice dvojnásobek, tedy 599 Kč za měsíc, v cloudu si ale pronajímáte výkon GeForce RTX 4080, která stále patří mezi špičku herních GPU. K dispozici je vám celá sada RTX technologií. Tedy kromě akcelerace ray tracingu se vám nabízí také DLSS 3 s funkcí Frame Generation pro navýšení snímkové frekvence a NVIDIA Reflex, který se stará o co nejnižší latenci.

Obojí se zde uplatní na maximum. Už nějakou dobu jsou tu hry využívající tzv. plný ray tracing, které dokáží pořádně zatopit i těm nejvýkonnějším grafikám. Platí to i o těch v cloudu. Odměnou je pak téměř fotorealistická grafika. Tady se pak hodí snímky generované pomocí AI prostřednictvím DLSS 3 velmi hodí a Reflex se zase stará o to, že odezva na ovládání je stále příjemná.

zdroj: Nvidia

Cyberpunk 2077 s plným ray tracingem stále patří mezi vizuálně nejpřitažlivější hry dneška. Zdroj: NVIDIA / VicenteProD

Nestárnoucím je v tomto ohledu Cyberpunk 2077, který v režimu Overdrive vypadá fantasticky. Zejména v noci po dešti je to pastva pro oči. Díky všem výše uvedeným funkcím si jej můžete zahrát ve 4K při snímkové frekvenci kolem hodnoty 70. Grafika je oproti konzolovému zážitku někde úplně jinde.

Dalším příkladem je Alan Wake 2, který vypadá na nejvyšší detaily neméně fantasticky a hraní je při využití DLSS obdobně hladké a plynulé. Objevuje se až nutkání jít se přesvědčit, zda za televizí opravdu není schované herní PC. Zážitek na úrovni Ultimate je s ním totiž téměř srovnatelný. Při bedlivém zkoumání obrazu bychom možná našli nějaké drobné artefakty způsobené kompresí obrazu během přenosu, ale z běžné vzdálenosti je skoro nemožné poznat rozdíl.

Služba na míru

GeForce NOW nabízí hráčům volnost – limituje je prakticky jen dostatečně kvalitní připojení. Platby na měsíční bázi zase umožňují předplatit si službu podle potřeby a časových možností a nesledovat, jak v rušných časech na herní PC sedá prach. Službu lze také předplatit na jeden den v případě, že třeba chystáte herní párty nebo si chcete jen vyzkoušet plný rozsah funkcí. A naopak půlroční předplatné s sebou přináší úspory, pravidelně se také opakují různé cenové akce. Detaily najdete na stránkách služby.

Cloudové hraní přes GeForce NOW má zkrátka už teď velký potenciál a se stále se zrychlujícím mobilním i pevným připojením ukazuje ještě značný příslib do budoucna.