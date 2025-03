Horoskop v oblasti módy. Lvi budou zářit, Panny samy sebe překvapí. Co vám hvězdy prozrazují v Módaskopu?

Myslíte si, že na tom, co si obléknete, až tak nezáleží? Pak možná přehlížíte víc, než si myslíte. Barvy, střihy, doplňky. Každá maličkost v našem outfitu vysílá signály. Ovlivňuje, jak nás vnímá okolí a někdy může sehrát klíčovou roli. Třeba i při rozhodování o tom, kdo získá pracovní příležitost nebo komu padneme do oka na první dobrou.

Jak se tento týden oblékat, abyste ladili s vesmírem i sami se sebou? Módaskop přináší stylové tipy pro každé znamení podle nálady planet i trendů. Protože když se spojí hvězdy a móda, vznikne styl, který zaručeně funguje.

Berani

Chcete zaujmout? Zkuste to jinak než výstřihem. Hvězdy varují: méně je někdy více

Berani, jste nepřehlédnutelní už jen svou energií a právě v tom spočívá vaše kouzlo. Tento týden ale hvězdy radí mírnit potřebu na sebe příliš upozorňovat. Velké výstřihy už nepůsobí svůdně, spíš zoufale. Sexy dnes znamená sebevědomě přirozená.

Módní tip týdne: Vsaďte na šik kalhotový kostým v syté červené nebo cihlové barvě. K tomu bílé tílko bez potisku, minimalistické tenisky a rozpuštěné vlasy. Místo těžkého líčení zvýrazněte jen rty nebo obočí.

Býci

Pohodlí milujete, ale tento týden vás to táhne za hranice rutiny. A to je dobře

Býci, přirozeně inklinujete ke kvalitě a klidu, ale tento týden ve vás něco klíčí. Chuť oživit šatník, zkusit nový odstín nebo neobvyklý doplněk. Hvězdy vás podporují. Nebojte se pastelových tónů, ale držte se své elegance. Základem je kompromis. Jemné barvy zkombinujte s těmi, které znáte a milujete, se zemitými.

Módní tip týdne: Vyzkoušejte kombinaci béžových lněných kalhot a pastelově modré košile s jemnou strukturou. Přidejte výraznější kabelku v barvě šalvějové zeleně nebo máslově žluté. Vrstvěte šperky v teplých tónech, které outfit krásně uzemní.

Blíženci

Tentokrát to vypadá, že se držíte spíše při zemi. Ale právě tohle je vaše šance zazářit jinak

Blíženci, jinak jste známí svou hravostí a schopností měnit styly jako nálady. Tento týden ale přichází zlom. Budete mít potřebu držet věci pod kontrolou, vybírat spíše konzervativní modely a zůstat v bezpečné zóně. Nic proti eleganci, ale hvězdy vám jemně našeptávají, zkuste do toho vnést trochu svěžesti. Máte na to.

Módní tip týdne: Kombinujte klasiku s překvapením. Třeba krémové sako s oversized střihem doplňte hedvábným topem s jemným potiskem a širokými kalhotami. Přidejte nečekaný akcent, kabelku v citronové nebo tyrkysové barvě. Jemná extravagance vám sluší víc, než si myslíte.

Raci

Chcete zazářit, ale něco vás drží zpátky. Hvězdy vám vzkazují, nechte obavy doma

Raci, tento týden ve vás bublá touha vystoupit z ulity a ukázat světu trochu víc ze sebe. Jenže zároveň přichází pochybnosti. Co když je to moc, co když to nejsem já? Hvězdy ale říkají jasně, právě teď je ten správný čas vnést do svého stylu lehkost a sebejistotu.

Módní tip týdne: Vsaďte na ležérní střihy, které vás neomezí, ale přitom vypadají skvěle. Lněné maxi šaty v odstínech pudrové růžové, jemné meruňky nebo světle modré vytváří dojem klidu a jemné ženskosti. Doplňte je jednoduchými sandálky a stříbrným šperkem, který dodá kouzlo bez zbytečného přepychu.

Lvi

Chcete znovu zazářit? Hvězdy říkají ano a tentokrát ve velkém stylu

Lvi, tento týden vám vesmír znovu posílá zelenou. Touha rozparádit šatník, být vidět a působit nezapomenutelně je silnější než kdy dřív. A víte co? Máte to v sobě. Hvězdy vám doslova šeptají do ucha, ať se nebojíte odvážnějších střihů, průstřihů a wow efektu. Vaše sebevědomí je nakažlivé, tak ho převeďte do módy.

Módní tip týdne: Vsaďte na šaty nebo overal s rafinovanými průstřihy, třeba v oblasti ramen nebo pasu. Zvolte barvy, které podtrhnou vaši zářivost, sytě oranžovou, královskou modrou nebo samozřejmě zlatou. Kombinujte s výrazným šperkem nebo originální kabelkou, která zaujme na první pohled. Vlasy volně rozpuštěné nebo elegantně stažené, podle nálady. Důležité je, že to bude vaše.

Panny

Vždy víte, co děláte. Ale tento týden se všechno mění a to ve velkém stylu

Panny jsou obvykle symbolem čistoty, jednoduchosti a perfektního vkusu. Jenže tentokrát se věci hýbou jinak. Energie tohoto týdne vás doslova vyzývá k tomu, abyste se přestaly držet zpátky. A světe div se, bude vám to neuvěřitelně slušet. Módní hvězdy se shodují, že právě vy můžete být královnami těchto dní.

Módní tip týdne: Pusťte se do stylu denim on denim. Klidně zkombinujte oversize džínovou bundu s vysokým pasem a džínovou sukni nebo široké kalhoty. Nebojte se ani monochromatického looku, například v ledově modré nebo šedé variantě. Doplnit můžete minimalistickým topem a bílými teniskami. Celkový efekt bude svěží, nečekaný a naprosto bezkonkurenční.

Váhy

Styl podle vlastních pravidel? Ano, ale tento týden v něžnějším tónu

Váhy si módní pravidla upravují podle sebe. Mají svůj vkus, cit pro rovnováhu a schopnost najít krásu i v těch nejmenších detailech. Trendy je spíš jemně navedou než že by je slepě následovaly. A právě proto dokážou být tak inspirativní. Tento týden vám hvězdy šeptají do ouška jedno kouzelné slovo – jemnost.

Módní tip týdne: Oživte svůj šatník světlými tóny růžové, fialkové nebo vanilkové. Sáhněte po lehkých materiálech, například saténové halence, plisované sukni nebo šatech s jemným květinovým potiskem. Doplňky držte v jednoduchém duchu, ideálně ve zlaté nebo perleťové. Celý look by měl působit jako letní vánek, ne jako výkřik módy.

Štír

Překvapují okolí i samy sebe. Štírky letos tvoří styl, který si nikdo jiný nedovolí

Štírky mají pověst těch, které si jdou svou cestou. V módě vnášejí do každého kousku hloubku, charisma a smyslnost, která není okatá, ale naprosto nezapomenutelná. Tento týden se pouštíte do vlastních experimentů, které vám sluší víc, než si možná připouštíte. Pastelové tóny za normálních okolností nepůsobí jako vaše parketa, ale vy je dokážete nosit s absolutní lehkostí.

Módní tip týdne: Zkuste nečekané kombinace, třeba červenou s růžovou nebo zelenou s bílou. Štírky je dokážou vynést s elegancí i rebelií zároveň. Například růžové saténové kalhoty a červený crop top doplněný černým sáčkem. Nebo mentolově zelená sukně a bílá košile s otevřeným límečkem. Vy si můžete dovolit posunout hranice stylu a pořád působit dokonale.

Střelci

Chcete, aby vás okolí bralo takové, jací jste. Ale proč se přitom trochu nevytunit

Střelci, máte jasno. Svět vás má brát takové, jací jste, a tečka. A my s vámi souhlasíme. Autenticita je sexy. Jenže hvězdy vás tento týden pobízejí, abyste zkusili trochu vyjít z ulity a nechali prostor i módní hravosti. Když k vašemu přirozenému šarmu přidáte pár chytrých barevných triků, budete nepřehlédnutelní. A o to přece jde.

Módní tip týdne: Zkuste kombinaci modré a žluté, dvě barvy, které vám dodají energii a optimismus. Modrý blejzr přes žluté šaty nebo modré džíny a lehký žlutý top. Pohrajte si i s vlasy. Tento týden je ideální čas na změnu. Lehké vlny, barevná sponka nebo klidně i nový střih, dejte tomu svěží impuls. U vás to nikdy nepůsobí strojeně.

Kozorozi

Máte na to být geniální i styloví. Hvězdy vám radí, ať to tentokrát trochu odlehčíte

Kozorozi, vy jste v tomhle světě ti, co vědí, co dělají. Umíte si jít za svým, máte v sobě sílu i disciplínu, kterou vám ostatní mohou jen závidět. Ale i vy si občas zasloužíte módu, která nebude jen o výkonu a perfektním vzhledu. Tento týden vám hvězdy vzkazují, že trocha hravosti vám nejen sluší, ale bude vám i příjemně oplacena.

Módní tip týdne: Zkuste kombinovat jemné tóny jako slonovinová, písková nebo světle šedá s jedním výrazným akcentem. Co třeba klasické široké kalhoty s jednoduchým topem a k tomu kabát v limetkové nebo elektricky modré? Můžete si dovolit i výraznější kabelku nebo extravagantní náušnice. Když se odvázat, tak s mírou, jak to umíte jen vy.

Vodnáři

Trend říká jedno, vy to stejně otočíte po svém. A přesně to je vaše supermoc

Vodnáři, vy se neřídíte pravidly, vy je ohýbáte. I když se na první pohled tváříte nenápadně, ve skutečnosti patříte k těm, kdo určují nový směr. Trendy sledujete, ale vždy je upravíte tak, aby seděly vám, ne opačně. A právě to vás dělá výjimečnými. Tento týden vás hvězdy podporují ve vaší originalitě, ale připomínají, že klíčové slovo je galantnost.

Módní tip týdne: Trend pro vás? Třeba dlouhé upnuté šaty. Ale vy si s nimi klidně pohrajte. Přidejte vypasované sako, vrstvený řetízek nebo extravagantní obuv. Nebojte se kombinace sportovních a elegantních prvků. Celý look ale držte čistý, vzdušný a upravený. Právě detaily dělají ten pravý rozdíl.

Ryby

Chcete uplavat realitě? Klidně, ale dělejte to stylově

Rybičky, tento týden se nejraději zabalíte do pohodlí a zmizíte světu z dohledu. Věříte, že sportovní móda zachrání každou situaci. A víte co? V lecčem máte pravdu. Jenže i pohodlí může vypadat božsky, když mu dáte tvar a nápad. Hvězdy vám radí neulítnout do tepláků, ale najít zlatý střed mezi ležérností a stylem.

Módní tip týdne: Sáhněte po oversize saku, které vám dodá strukturu, aniž byste se vzdaly pohodlí. Kombinujte ho s teniskami na platformě a hladkým basic topem. Můžete přidat i klobouk nebo látkovou tašku s autorským potiskem, fantazii se meze nekladou. A když si k tomu pustíte oblíbenou hudbu, bude celý outfit fungovat jako vaše bezpečná bublina.