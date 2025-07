Nejdříve ohromila róbou, pak šla na večeři s Douglassem. Aňa Geislerová byla hvězdou ve Varech a právem

9. 7. 2025 – 12:17 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Tahle herečka má své osobité kouzlo. Nepotřebuje křiklavé efekty ani okázalá gesta, stačí jeden výrazný outfit, jeden elegantní pohled přes rameno a festival jí leží u nohou. Letos v Karlových Varech vsadila na šaty, které nikdo nepřehlédl, a to doslova. Model ze skleněných střepů od návrháře Jana Černého byl jako stvořený pro ženu, která se nebojí být jiná.

Proč právě Aňa měla tu čest vynést tuhle originální róbu? Protože nikdo jiný by ji neunesl s takovou samozřejmostí

Jan Černý potřeboval víc než jen herečku, hledal tvář, která v sobě nese autenticitu, odvahu a nadhled. Aňa Geislerová je módní chameleon, který se nikdy nebál být jiný. Umí vynést minimalistické sako i avantgardní střih tak, že se z nich stává manifest. Šaty inspirované skleněnou lahví od piva Pilsner Urquell tak nedostala kvůli jménu, ale kvůli energii, kterou vyzařuje.

Byla to souhra osobností, estetiky a hodnot: ženskost se syrovostí, elegance se smyslem pro humor. Aňa těm šatům dala duši. Nejen že v nich kráčela po červeném koberci jako královna festivalu, ona v nich vyprávěla příběh. O českém designu, o odvaze být jiná. A o ženě, která si na nic nehraje, protože přesně ví, kým je.

Když se sklo promění v šaty a šaty v umělecké dílo

Šaty, které Aňa Geislerová oblékla na červený koberec ve Varech, nevznikly jako módní výstřelek, ale jako hluboce promyšlené dílo. Návrhář Jan Černý se inspiroval momentem zrození skleněné lahve ve sklárně, fascinovalo ho, jak žhavé kapky dopadají do forem a mění se v ikonický tvar. Tento výjev přenesl do pohyblivého oděvu: vznikl tak model složený z 350 ručně broušených střepů pivních lahví a tisíců třpytivých krystalů Preciosa, které na těle herečky doslova ožívaly.

Každá kapka byla unikátní, očíslovaná, vyřezaná diamantovou pilou a upevněná na kostru šatů tak, aby tvořila tekoucí iluzi, skleněný déšť v pohybu. Navíc, při chůzi šaty jemně cinkaly, čímž dostaly i zvukový rozměr, který nebyl plánovaný, ale o to působivější. Vše korunoval korzet z dílny Borise Krále, který konstrukčně unesl nejen váhu šatů, ale i jejich význam. Výsledkem je model, který propojuje české řemeslo, design a odvahu a jen málokdo by ho unesl s takovou samozřejmostí jako právě Aňa.

Aňa Geislerová měla tu čest jít na večeři s Michaelem Douglasem

Na začátku KVIFF 2025 doslova ohromila červený koberec, v róbě z pivních střepů od Jana Černého se stala nepřehlédnutelnou hvězdou úvodního večera. A jak festival plynul dál, objevila se i na jedné z neoficiálních večeří, kam byl pozván sám Michael Douglas. Ne, neseděli spolu mezi čtyřma očima, ale Aňa byla mezi úzkou skupinou hostů, kteří s hollywoodskou ikonou strávili večer v uvolněné atmosféře.

Jak sama přiznala, Michaela chvíli jen nenápadně pozorovala, než ho nakonec omylem vylekala. Co ale zůstalo silnější než tenhle úsměvný moment, byl její obdiv k jeho profesionalitě, k tomu, jak s lehkostí a trpělivostí rozdával jeden úsměv za druhým, podepisoval fotky a pózoval s fanoušky a ani jednou se nestalo, že by někoho odmítnul.

Tato herečka byla letos hvězdou červeného koberce i v Cannes

Aňa Geislerová letos v Cannes znovu potvrdila, že její hvězda září nejen na filmovém plátně, ale i na červeném koberci. Do jihofrancouzského města byla pozvána jako hlavní představitelka dramatu Caravan, který měl světovou premiéru v prestižní sekci Un Certain Regard. Film režisérky Zuzany Kirchnerové, ve kterém Aňa ztvárnila roli matky balancující na hraně psychických i životních sil, je prvním českým debutem v této soutěžní kategorii od roku 1994.

Aňa navíc zaujala i po vizuální stránce, na slavnostní premiéru oblékla nádherné šaty od návrhářky Tatiany Kovaříkové. Model s odhalenými rameny a splývavou vlečkou podtrhl hereččinu přirozenou ženskost i noblesu a dokonale zapadl do elegantní estetiky festivalu. Celkový look doplnily diamantové šperky Gismondi a jemný make-up v přirozených tónech, který dal vyniknout jejím ryšavým vlasům. Byl to okamžik, kdy se herecký talent a módní instinkt protnuly do jednoho působivého obrazu. Aňa Geislerová právem patří mezi kulturní ikony nejen v Česku, ale i ve světě.

Letos zářila, jako by se pro červený koberec narodila. Aňa Geislerová si podmanila Cannes i Českého lva

Na letošním slavnostním ceremoniálu Českého lva si Anna Geislerová vysloužila několik desítek pohledů i kliků na sociálních sítích, přišla totiž v nádherných šatech od návrhářky Zuzany Kubíčkové. Model v elegantní černé barvě byl designovaný jako zavinovací róba z moiré látky, doplněný o výrazný límec, praktické kapsy a rafinované šněrování na zádech – vytvářel ideální siluetu přesýpacích hodin. Aňa, která nebyla nominovaná, ale přišla předávat cenu, zvolila právě tuto sofistikovanou variantu s přesvědčením: "Mně se líbí, že je to taková vyšší dívčí," sdělila pro Marianne.cz. Kombinace noblesy, ženskosti a jemně netradičního střihu potvrdila, že i bez nominace lze zazářit a ona to opět dokázala se ctí i bez jakéhokoliv kompromisu.