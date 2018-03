Vyjdi ven. A raději víckrát...

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

Březen začíná být nabitým měsícem, co se týče občanského aktivismu. Nyní se ke slovu přihlásili také čeští studenti, kteří se na protest proti stavu politické kultury v naší republice rozhodli vstoupit do symbolické stávky.

V občanské společnosti to momentálně začíná žít. Měli jsme tu desetitisícové protesty proti jmenování komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do funkce šéfa sněmovní komise pro kontrolu GIBS, je tu petice proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi, kterou už podepsalo téměř dvě stě tisíc lidí, ve středu se demonstrovalo na podporu České televize a ve čtvrtek nás čeká dokonce rozsáhlá stávka studenstva. Tedy něco, co jsme tu v takovém rozsahu neměli od osmdesátého devátého.

V tomto případě ovšem jde pouze o výstražnou stávku, během níž se žádného dlouhodobého okupování fakult nedočkáme. Symbolický protest, který začne přesně v pravé poledne, bude trvat pouze půlhodinu. Během té studenti a další účastníci stávky opustí budovy a podepíší společnou výzvu mířící na ústavní činitele, především na prezidenta Miloše Zemana a premiéra v demisi Andreje Babiše.

Vyjdi ven, jak je rozsáhlá studentská akce nazvaná, se snaží upozornit na úpadek české politické kultury. Prohlášení vyzývá k obraně ústavních a společenských zvyklostí a hodnot. Účastníci tak především požadují, aby hlava státu neohýbala ústavu a nejmenovala podruhé premiérem trestně stíhaného člověka.

Dále chtějí, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky, proti čemuž se minulý týden výrazně postavili také někteří opoziční politici. A nakonec stávkující volají po aktivitě Senátu, který by dle nich měl důrazně vystoupit na obranu ústavních zvyklostí.

Internetové nadšení

Výzva ke studentské stávce se začala po internetu šířit na začátku minulého týdne a přihlásilo se k ní množství lidí, škol i dalších institucí. Celorepublikový seznam míst konání, kde převažují především gymnázia a fakulty vysokých škol, je k nahlédnutí na internetu a denně se rozrůstá o další a další. Momentálně čítá již přes dvě stě padesát akcí v drtivé většině vázaných na konkrétní instituce.

Na Facebooku, na němž se účastníci protestu houfují nejvíce, najdeme již přes sto padesát událostí, kde se jednotlivé stávky organizují. V původní, a stále hlavní facebookové události celé akce se ke stávce momentálně hlásí kolem dvanácti tisíc lidí a stále další přibývají. Nejen mezi mladými lidmi a studenty je na sociálních sítích vidět velké nadšení a odhodlání, s nímž do čtvrtečních protestů jdou. Podporu studentům vyslovila i některá divadla a herci, kteří se rozhodli ke stávce připojit.

Vypadá to tak, že výstražná stávka bude mít skutečně velké rozměry a bude se jednat o jednu z nejvýraznějších studentských politických akcí minimálně od Týdne neklidu v roce 2012, kdy studenti nesáhli po stávce, ale po demonstracích, aby se bránili reformám tehdejšího ministra školství Josefa Dobeše.

Samozřejmě, že stávka studenstva nesklízí jen přízeň a obdiv. Dalo se očekávat, že především z řad příznivců hlavy států a premiéra v demisi, proti kterým se studenti vyhraňují nejvíce, se stávka dočká kritiky, urážek a posměchu. V řadě internetových diskusí tak byly k přečtení ty nejvíce stereotypní útoky na studenty a mladé lidi, které jsou chorobně známé snad všem ostříleným uživatelům internetu. Ať už se jedná o klasický výkřik "jsou mladý, nemaj žádnou životní zkušenost a nic nedokázali, tak ať držej hubu" nebo mnohem smutnější "studenti nám to v historii zavařili už několikrát, tak ať se na to teď vykašlou", a tak dále a tak dále.

Čtvrteční akci si za svůj cíl vybral i proruský dezinformační web Aeronet, který událost označil za Majdan organizovaný neziskovkami a akademickou obcí. Výjimečně se to nepokusili ani hodit na George Sorose. Asi má cenu se tomu jenom zasmát a brát to jako poctu pro studenty, jejichž aktivita, zdá se, leží konspiračním teoretikům a dezinformátorům v žaludku.

A co až to skončí?

Vyhrocená situace na internetu je nejspíš něco, s čím si účastníci stávky těžkou hlavu nedělají a nemá to příliš šanci ovlivnit jejich nadšení pro věc. Skutečná zkouška jejich odhodlání přijde až poté, co čtvrteční stávka skončí bez jakéhokoliv dopadu.

Snad nikdo nemůže věřit tomu, že by například Miloš Zeman, který jistě není mezi lidmi známý svou pokorou, studentskou výzvu vyslechl a jakkoliv se jí nechal ovlivnit. Stejně tak se o tom dá směle pochybovat i u Andreje Babiše, který také příliš neproslul schopností přijímat od ostatních kritiku.

Je potřeba, aby studenti ve svém snažení i po čtvrtku pokračovali dál, ač se bude zdát, že jejich činnost nemá žádný smysl. Mnozí již slibují, že na stávku navážou dalšími akcemi, jako jsou diskuse, přednášky a podobně. To je určitě dobrá cesta a osvěta společnosti se hodí vždy.