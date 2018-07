Vyhoštěné migranty netýráme, brání se Alžírsko. A předvedlo, jak je hýčká

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Imigranty ze subsaharské Afriky prý zatknou, hromadně odvezou za hranice doprostřed pouště, kde je ponechají bez jídla a vody. Drsná obvinění mezinárodních nevládních organizací Alžírsko odmítá a uspořádalo ukázkové vyhoštění, kam členy neziskovek pozvalo. Uprchlíkům posílaným domů dokonce naservírovali keksy...

Aby dokázalo neoprávněnost obvinění ze špatného zacházení s imigranty ze subsaharské Afriky, pozvalo Alžírsko novináře, aby se podívali na vyhoštění více než 300 lidí do Nigeru. Jídlo, voda, klimatizovaný autobus, odpočinek v nových budovách, píše o cestě agentura AFP, jejíž žurnalisté byli mezi pozvanými.

Ze zatýkání a kolektivního vyhošťování lidí pocházejících ze subsaharské Afriky nedávno alžírské úřady obvinily některé domácí i mezinárodní nevládní organizace. Podle nich jsou vyhoštění někdy ponecháni napospas uprostřed pouště bez jídla a bez vody. Alžír to vehementně popřel s tím, že jde o nepřátelskou kampaň.

Dlouhá pouť do Nigeru začíná ve středisku na okraji Alžíru. Tam bylo shromážděno asi 300 Nigeřanů, většinou žen a dětí, a několik lidí z Mali, Kamerunu nebo Guineje. Byli zatčeni o několik dní dříve na severu Alžírska.

Po desetihodinové noční cestě na jih se konvoj 12 nových a klimatizovaných autobusů zastavuje v Laghautu. Alžírští dobrovolníci rozdávají snídani a pro malé děti pleny. Po 90 minutách se konvoj vydává znovu na cestu a jede ke druhé zastávce v saharském In Saláhu, vzdáleném 1300 kilometrů od Alžíru.

Tamní tranzitní středisko se blýská novotou, podle úřadů jeho vybudování stálo 2,2 milionu eur (57 milionů Kč). Tam se mohli uprchlíci dosyta najíst, dostali lahve s vodou a keksy a odpočinuli si. Brzy ráno se vydali na další úsek do Tamanrasetu. Konvoj tam dorazil večer a uprchlíci byli znovu shromážděni ve středisku s kapacitou 1000 míst.

Pracují na stavbách

Šestapadesátiletý Abdelkader Adam je tady, 200 kilometrů od hranic své vlasti, a už znovu přemýšlí o návratu do Alžírska. "Nechci se vrátit do Nigeru. Musím živit své dvě manželky a sedm dětí, zůstaly v Nigeru," říká novinářům. V Alžírsku byl 14 měsíců a pracoval na stavbě v Tízí-Uzú, 100 kilometrů východně od Alžíru. Tam byl zatčen. "Udělám vše pro to, abych se do Alžírska vrátil. Je mi tam dobře, přijel jsem, abych rodině posílal peníze," říká muž obklopený desítkou dalších Nigeřanů.

Sedmadvacetiletý Chazali Harouna hranici přešel teprve před týdnem a dostal se do Tízí-Uzú, kde prý "rychle našel práci". I on byl zatčen. Také on ujišťuje, že se vrátí, "jakmile se naskytne příležitost". Uprchlíci říkají, že se rozhodli jet do Alžírska, protože tam poměrně lehce nacházejí práci, hlavně na stavbách. Podle alžírských úřadů mnozí žebrají.

Ne všichni o návrat do Alžírska stojí

V roce 2014 alžírské úřady nechaly odvézt zpět do vlasti 33 tisíc Afričanů ze subsaharské oblasti, uvedl oficiální alžírský zdroj. Úřady ujišťují, že respektují práva vyhoštěných. Přesto koncem června ochránci lidských práv z organizace Human Rights Watch (HRW) oznámili, že od ledna byly do Nigeru a Mali za "nelidských podmínek" vyhoštěny tisíce lidí. V mnoha případech se prý nebral ohled na jejich právní status, někteří tvrdili, že měli vízum.

Tamanrasetský prefekt Džílálí Dúmí řekl, že repatriace z minulých dní má prokázat, jaké úsilí Alžírsko vynakládá na práci s uprchlíky. Byli při ní i zástupci Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Pascal Reyntjiens, který zastupuje IOM v Alžírsku, ocenil spolupráci všech zúčastněných, kteří měli lidi "nacházející se v nouzi" na starost.

V pondělí večer mohlo být 354 nigerských uprchlíků - mezi nimi 197 dětí a 77 žen - dovezeno do nigerské Assamaky, vzdálené asi deset kilometrů od hranice, a pak podle dohody s Niamey do oblasti Agadez.

Ostatní, kteří nebyli Nigeřané, měli být podle zástupce alžírského ministerstva vnitra propuštěni. Všichni o návrat do Alžírska nestojí. "Já jsem hranici přešel před rokem. Dal jsem za to přes 1000 eur, ale nakonec jsem se vrátil tam, odkud jsem vyjel. Konec, já se nevrátím," řekl devatenáctiletý Malijec Abdoulaye, který pracoval na stavbě v Alžíru, kde mu nezaplatili.