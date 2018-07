Koupal se v nich prý Herkules, nyní rozpadlou perlu Rumunska zachraňují studenti

7. 7. 17:01

Český premiér Andrej Babiš se chce po návratu do Prahy setkat se zástupci firem, hospodářské komory i svazu průmyslu a zjistit, jaké konkrétní výrobky chtějí v Číně prodávat. Babiš to prohlásil po skončení sobotního summitu mezi 16 státy střední a východní Evropy s Čínou, který se konal v Sofii. Rovněž uvedl, že ČR by mohla usilovat o některý z příštích setkání formátu 16+1.